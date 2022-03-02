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Producție oprită

5300 seriesTelevizor LED Full HD ultrasubţire

22PFT5303/12

4.6

| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Televizor LED Full HD ultrasubţire

Philips 5300 aduce calitatea imaginii pe ecranul mic. Mulţumită comenzilor uşor de utilizat şi designului compact, este companionul ideal pentru bucătărie, dormitor sau birou.

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

cu Pixel Plus HD

Televizor LED Full HD ultrasubţire

  • 55 cm (22")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Televizor LED Full HD – imagini LED excepţionale cu contrast incredibil

Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar tu îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.

TV compact portabil: conceput să fie acolo unde este şi distracţia

Elegant, compact, uşor şi portabil. Televizorul tău cu ecran mic îţi permite să urmăreşti programele preferate oriunde te afli, indiferent dacă eşti în bucătărie sau într-o excursie cu cortul cu familia. Acest televizor portabil te ţine la curent cu ştirile, precum şi cu cele mai recente rezultate din sporturile preferate. Este conceput să te însoţească acolo unde este distracţia!

Două intrări HDMI şi EasyLink pentru conectivitate integrate

Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.

Specificaţii tehnice

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4.6

din 5

7

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

02/03/2022

Polska

Polska

Funkcje i możliwości

Bardzo mi odpowiada ponieważ jak na swoją bardzo niską cenę cechuje się wieloma przydatnymi możliwościami i obrazem , którego nie posiadają odbiorniki nawet z UHD.

Avantaje

Dźwięk , obraz oraz inne funkcje

Dezavantaje

Brak smart tv , ale przy tej cenie , nie ma wymogu. Miałem problem z niekontrolowanymi wyłącxzeniemi odbiornika , ale przy pomocy konsultanta zaktualizowałem oprogramowanie i problem usunięty.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Data utilizării 2020-03-02

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Data utilizării 2020-03-02

11/12/2019

Polska

Polska

Bega wytrzymały wyświetlacz

dużo podruzuje i mega się trzyma. po upadku ze stolika wszystko gitara

Avantaje

dobry jest

Dezavantaje

stojak zły

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Data utilizării 2018-12-11

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Data utilizării 2018-12-11

14/07/2019

Polska

Polska

Super do kuchni i małego pokoju

Gorąco polecam, mały zgrabny, obraz naprawdę super !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 5300 series 24PFT5303 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.

  5. Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.