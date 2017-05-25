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Producție oprită

4000 seriesLED TV subţire Full HD

22PFT4000/12

4.1

| (13) Recenzii | 85% recomandă acest produs

LED TV subţire Full HD

Tot ce ai nevoie într-un design compact: televizorul LED subţire Philips seria 4000 cu Digital Crystal Clear. Bucură-te de imagini vii, sunet clar şi caracteristicile suplimentare, precum porturi USB şi HDMI extra. Alegerea ideală pentru orice cameră din casa ta.

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TV brand claim gold

99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

Cu tehnologia Digital Crystal Clear

LED TV subţire Full HD

  • 56 cm (22")

  • Televizor LED Full HD

  • DVB-T/T2/C

Rama extrem de îngustă vă oferă plăcerea unei imagini mai mari

Rama extrem de îngustă vă oferă plăcerea unei imagini mai mari

Televizoarele tradiţionale au o ramă care înconjoară televizorul ca rama unei fotografii. Rama noastră extrem de îngustă este modernă şi subţire, astfel încât să vă bucuraţi de o imagine mai mare.

Două intrări HDMI şi EasyLink pentru conectivitate integrate

Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.

TV compact portabil: conceput să fie acolo unde este şi distracţia

Elegant, compact şi uşor. Televizorul tău cu ecran mic îţi permite să vizionezi în bucătărie programele tale preferate, te ţine la curent cu ştirile în timp ce lucrezi prin garaj şi îţi oferă informaţii despre ultimele scoruri în sport în timp ce faci un grătar. Unui televizor aşa portabil îi place să fie acolo unde este distracţia!

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.1

din 5

13

Recenzii

85%

recomandă acest produs

2

25/05/2017

România

România

Un produs excelent

Raport bun calitate/pret functionalitate excelenta, usurinta in manevrare, culori foarte clare si bune, suficiente iesiri pentru a conecta diferite dispozitive.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD

17/02/2016

România

România

este un produs foarte fiabil

Se potrivește perfect pentru camere de mici dimensiuni

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD

20/07/2019

Україна

Україна

Ідеальний телевізор для кухні

Гарний колір, чудовий звук. Один з мінусів, при несправності пульта, керувати телевізором не буде можливості

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  2. Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.

  3. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.

  4. (Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.