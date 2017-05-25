Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
22PFT4000/12
LED TV subţire Full HD
Tot ce ai nevoie într-un design compact: televizorul LED subţire Philips seria 4000 cu Digital Crystal Clear. Bucură-te de imagini vii, sunet clar şi caracteristicile suplimentare, precum porturi USB şi HDMI extra. Alegerea ideală pentru orice cameră din casa ta.
56 cm (22")
Televizor LED Full HD
DVB-T/T2/C
Televizoarele tradiţionale au o ramă care înconjoară televizorul ca rama unei fotografii. Rama noastră extrem de îngustă este modernă şi subţire, astfel încât să vă bucuraţi de o imagine mai mare.
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
Elegant, compact şi uşor. Televizorul tău cu ecran mic îţi permite să vizionezi în bucătărie programele tale preferate, te ţine la curent cu ştirile în timp ce lucrezi prin garaj şi îţi oferă informaţii despre ultimele scoruri în sport în timp ce faci un grătar. Unui televizor aşa portabil îi place să fie acolo unde este distracţia!
4.1
din 5
13
Recenzii
85%
recomandă acest produs
Vlad67
25/05/2017
România
Un produs excelent
Raport bun calitate/pret functionalitate excelenta, usurinta in manevrare, culori foarte clare si bune, suficiente iesiri pentru a conecta diferite dispozitive.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD
Firicel
17/02/2016
România
este un produs foarte fiabil
Se potrivește perfect pentru camere de mici dimensiuni
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFT4000 LED TV subţire Full HD
Руденко
20/07/2019
Україна
Ідеальний телевізор для кухні
Гарний колір, чудовий звук. Один з мінусів, при несправності пульта, керувати телевізором не буде можливості
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFT4000 Full HD Slim LED TV
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.