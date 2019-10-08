Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
22PFS4232/12
Televizor LED Full HD ultrasubţire
Simte-te ca acasă oriunde te-ai afla, cu televizorul Philips 4200. Datorită dimensiunilor compacte, acesta este tovarăşul perfect pentru aventuri sau excursii cu cortul. Este perfect pentru camerele mici graţie ecranului Full HD şi designului subţire, putând fi alimentat de la o priză de 12 volţi.
55 cm (22")
Televizor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Elegant, compact şi uşor. Televizorul tău cu ecran mic îţi permite să vizionezi în bucătărie programele tale preferate, te ţine la curent cu ştirile în timp ce lucrezi prin garaj şi îţi oferă informaţii despre ultimele scoruri în sport în timp ce faci un grătar. Unui televizor aşa portabil îi place să fie acolo unde este distracţia!
Pentru imagini care arată natural din orice sursă, Philips a creat Digital Crystal Clear. Fie că savurezi emisiunea sau filmele tale preferate, te uiţi la ştiri sau vizionezi cu prietenii un videoclip, te vei bucura de toate cu contrast, culoare şi claritate optime.
Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar tu îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.
4.0
din 5
11
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Niuniek99
08/10/2019
Polska
Bardzo dobry
Użytkuje ten telewizor od ponad roku w ciężarowce i nic się z nim nie dzieje, działa świetnie i bezawaryjnie pomimo użytkowania go w różnych warunkach. Polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4200 series 22PFS4232 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Jiřiček
09/08/2018
Česká republika
Výborná cena, kvalita
o.k. Televize je výborná. Jsem s ní velmi spokojen.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4200 series 22PFS4232 Ultratenký LED televizor Full HD
Malm
30/06/2018
Eesti
Kõrge kvaliteet
Pilt on väga kvaliteetne ja terav. Kaks HDMI-d j Heli on ka tasemel. Pult on intuitiivselt arusaadav.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4200 series 22PFS4232 Üliõhuke Full HD LED-teler
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.