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Producție oprită
220P4LPYES/00
P Line
22" (55,9 cm)
1680x1050
PowerSensor este un „senzor pentru persoane” integrat care transmite şi primeşte semnale infraroşii inofensive pentru a determina dacă utilizatorul este prezent şi reduce automat luminozitatea monitorului când utilizatorul pleacă de la birou, reducând cu până la 80 de procente cheltuielile cu energia şi prelungind durata de viaţă a monitorului
DisplayPort este o legătură digitală de la PC la monitor fără nicio conversie. Având capacităţi mai ridicate decât DVI standard, este perfect capabilă să accepte cabluri de până la 15 metri şi transfer de date de până la 10,8 Gbps/sec. Cu această performanţă ridicată şi întârziere zero, obţineţi cele mai rapide imagini şi rate de reîmprospătare - făcând DisplayPort cea mai bună alegere nu numai pentru utilizare generală la birou sau la domiciliu, ci şi pentru jocuri şi filme solicitante, editare video şi altele. Ţine de asemenea cont de interoperabilitate prin intermediul utilizării diferitelor adaptoare.
SmartErgoBase este o bază de monitor ce permite reglarea ergonomică a ecranului şi simplifică gestionarea cablurilor. Posibilităţile de reglare a înălţimii, înclinării şi rotirii permit obţinerea rapidă a poziţiei de lucru perfecte. Sistemul elimină solicitările fizice din timpul unei zile de lucru şi permite gestionarea cablurilor, reducând „păienjenişul” de cabluri şi păstrând aspectul profesional al biroului.
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