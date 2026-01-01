ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic
  • Afişajul durabil cu design ecologic

Producție oprită

BrillianceMonitor LCD, cu iluminare de fundal cu LED-uri

220P4LPYES/00

Afişajul durabil cu design ecologic
Afişajul PowerSensor cu LED-uri de la Philips, care utilizează în proporţie de 65% materiale reciclate, şi carcasa fără PVC şi BFR sunt ideale pentru productivitatea ecologică
Vezi toate beneficiile

cu PowerSensor reduce facturile la energie

Afişajul durabil cu design ecologic

  • P Line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680x1050

PowerSensor ajuta la economisirea cu până la 80% din factura de energie electrică

PowerSensor ajuta la economisirea cu până la 80% din factura de energie electrică

PowerSensor este un „senzor pentru persoane” integrat care transmite şi primeşte semnale infraroşii inofensive pentru a determina dacă utilizatorul este prezent şi reduce automat luminozitatea monitorului când utilizatorul pleacă de la birou, reducând cu până la 80 de procente cheltuielile cu energia şi prelungind durata de viaţă a monitorului

DisplayPort transmite semnale audio şi video printr-un singur cablu lung

DisplayPort este o legătură digitală de la PC la monitor fără nicio conversie. Având capacităţi mai ridicate decât DVI standard, este perfect capabilă să accepte cabluri de până la 15 metri şi transfer de date de până la 10,8 Gbps/sec. Cu această performanţă ridicată şi întârziere zero, obţineţi cele mai rapide imagini şi rate de reîmprospătare - făcând DisplayPort cea mai bună alegere nu numai pentru utilizare generală la birou sau la domiciliu, ci şi pentru jocuri şi filme solicitante, editare video şi altele. Ţine de asemenea cont de interoperabilitate prin intermediul utilizării diferitelor adaptoare.

SmartErgoBase permite reglări ergonomice simple

SmartErgoBase permite reglări ergonomice simple

SmartErgoBase este o bază de monitor ce permite reglarea ergonomică a ecranului şi simplifică gestionarea cablurilor. Posibilităţile de reglare a înălţimii, înclinării şi rotirii permit obţinerea rapidă a poziţiei de lucru perfecte. Sistemul elimină solicitările fizice din timpul unei zile de lucru şi permite gestionarea cablurilor, reducând „păienjenişul” de cabluri şi păstrând aspectul profesional al biroului.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips