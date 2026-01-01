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Producție oprită
19S4LCS/00
S Line
19" (48,3 cm)
1280 x 1024 (SXGA)
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.
SmartErgoBase este o bază de monitor ce permite reglarea ergonomică a ecranului şi simplifică gestionarea cablurilor. Baza poate fi pivotată, înclinată şi rotită la diverse unghiuri pentru a asigura confort maxim. Suportul reglabil pe înălţime garantează nivelul optim de vizualizare, reducând solicitările fizice din timpul unei zile lungi de lucru, în timp ce gestionarea cablurilor reduce aglomerarea de cabluri şi îţi păstrează spaţiul de lucru ordonat şi profesional.
Monitorul Philips, mulţumită bazei SmartErgoBase avansate, poate fi coborât până la nivelul biroului pentru un unghi de vizualizare confortabil. Înălţimea mică între masă şi ramă este soluţia perfectă dacă utilizaţi ochelari cu lentile bifocale, trifocale sau progresive pentru lucrul la calculator. În plus, permite utilizatorilor cu diferenţe mari de înălţime să utilizeze monitorul la unghiul şi setările de înălţime preferate, reducând oboseala.
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