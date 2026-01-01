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18952C2
Pentru LED-HL [~H7]
Pachet de: 2
Sistem auto avansat
Unele modele de autoturisme au anumite probleme cu lămpile cu LED cu montare pe vechile instalaţii. Adaptoarele Philips unice pentru magistrala CAN asigură buna funcţionare în caz de orice probleme electrice. Acestea rezolvă posibilele probleme precum afişarea mesajelor de eroare pe panoul de bord.
Datorită designului avansat, adaptorul pentru magistrala CAN este uşor de instalat, pentru performanţă bună din prima zi.
Proiectat special pentru industria auto, designul adaptorului pentru magistrala CAN ia în considerare condiţiile solicitante ale utilizării zilnice în compartimentul motor.
Recenzii
Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile.