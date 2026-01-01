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CANbus adaptor LEDAdaptor magistrala CAN pentru lămpile LED

18952C2

Performanţă electrică perfectă
Philips LED-CANbus H7 este suplimentul ideal pentru farurile cu LED cu becuri H7. Uşor de instalat, asigură o montare electrică perfectă pe maşina ta, eliminând problemele posibile cu avertismente pe panoul de bord.
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Funcţionare lină

Performanţă electrică perfectă

  • Pentru LED-HL [~H7]

  • Pachet de: 2

  • Sistem auto avansat

Asigură performanţa pentru LED-HL [~H7]

Unele modele de autoturisme au anumite probleme cu lămpile cu LED cu montare pe vechile instalaţii. Adaptoarele Philips unice pentru magistrala CAN asigură buna funcţionare în caz de orice probleme electrice. Acestea rezolvă posibilele probleme precum afişarea mesajelor de eroare pe panoul de bord.

Instalare simplă

Datorită designului avansat, adaptorul pentru magistrala CAN este uşor de instalat, pentru performanţă bună din prima zi.

Performanţă optimă în toate condiţiile

Proiectat special pentru industria auto, designul adaptorului pentru magistrala CAN ia în considerare condiţiile solicitante ale utilizării zilnice în compartimentul motor.

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Referințe

  1. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile.