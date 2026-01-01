Asigură performanţa pentru LED-HL [~H7]

Unele modele de autoturisme au anumite probleme cu lămpile cu LED cu montare pe vechile instalaţii. Adaptoarele Philips unice pentru magistrala CAN asigură buna funcţionare în caz de orice probleme electrice. Acestea rezolvă posibilele probleme precum afişarea mesajelor de eroare pe panoul de bord.