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Producție oprită
12972RVS2
Tip de lampă: H7
Pachet de: 2
12 V, 55 W
Atunci când conduci noaptea, ai nevoie de cea mai bună vizibilitate posibil. Cu cât poţi vedea clar mai departe, cu atât poţi reacţiona mai repede la orice apare pe drum. Farurile din faţă RacingVision de la Philips îţi cresc vizibilitatea cu până la 150 %, datorită luminozităţii. Recunoşti obstacolele din drumul tău mai repede decât cu alte becuri cu halogen mai puţin puternice, astfel că ajungi să te bucuri de o călătorie mai sigură şi mai plăcută.
Vei conduce mai bine pe drum cu lumini mai bune, mai strălucitoare. Datorită geometriei cu filament de înaltă precizie otimizat, umplerii cu gaz de presiune ridicată de până la 13 bari, cromării de înaltă precizie și sticlei de cuarț UV de cea mai bună calitate, farurile RacingVision de la Philips stabilesc un nou reper în iluminatul auto. Concepute pentru performanță desăvârșită și vizibilitate, aceste faruri îți permit să conduci într-un mod mai relaxat, mai controlat și mai distractiv.
Șoferii sportivi așteaptă de la mașinile lor o performanță mai bună. Având o luminozitate cu până la 150% mai mare, farurile RacingVision de la Philips sunt omologate astfel încât să-ți ofere o experiență plăcută pe teren sau pe şosea.
4.0
din 5
5
Recenzii
Nikosiński
20/10/2020
Polska
Cumpărător verificat
Spełnione oczekiwania
Na pierwszy rzut oka ròżnica po wymianie była pozornie niewielka ale w praktyce całą trasę 1400 km w nocy i w deszczu pokonałem bez poczucia konieczności włączenia świateł drogowych. Polecam ten produkt.
Avantaje
Cena i jasność światła
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Andrzej49
03/03/2017
Polska
Cumpărător verificat
Jaśniej, lepiej
Zakupione żarówki zdecydowanie lepiej doświetlają pobocze, poprawiają widoczność nawet w dni deszczowe.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Jocker
07/10/2016
Polska
Laser
Żarówki wyciągają co się da w ramach homologacji. Barwa biała światło mocne dobrze doświetlone pobocze. Idealnie widać zwierzynę czy ludzi na poboczu. Wypełnienie światłem wzorowe. Zasięg bardzo dobry. Do tej pory nikt ni nie mrugał że oślepiam. Miałem wiele żarówek różnych firm zawsze biorę te najlepsze i te obecnie są dla mnie nr 1.Takie żarówki to jest to co kierowca docenia jadąc szczególnie w terenach nie oświetlonych jak drogi lokalne lasy itp. Brak wersji H1 H11 HB3 oraz innych mam nadzieję iż zostanie to szybko naprawione. Na Długich i halogenach mam H1 X-treme vision 130% i widzę że Racing Vision jest lepszy i chętnie kupię jak tylko będą mimo że X-tremy mam dopiero miesiąc.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RacingVision 12972RVS2 żarówka samochodowa