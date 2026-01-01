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  • Mai luminoase şi mai elegante
  • Mai luminoase şi mai elegante
  • Mai luminoase şi mai elegante
  • Mai luminoase şi mai elegante
  • Mai luminoase şi mai elegante
  • Mai luminoase şi mai elegante
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Producție oprită

X-tremeUltinon LEDbec pentru lămpi auto de semnalizare

12899RX2

Mai luminoase şi mai elegante
Pentru condus sigur şi modern, alege stopurile şi lămpile spate Philips X-tremeUltinon LED [~P21/5W] de un roşu intens. Sunt puternice şi precise şi arată bine, astfel că îţi poţi semnaliza manevrele cu stil şi în siguranţă.
Vezi toate beneficiile

Semnalizare LED puternică, durabilă şi luminoasă

Mai luminoase şi mai elegante

  • LED-RED [~P21/5W]

  • Număr de becuri: 2

  • 12 V, roşu intens

  • Sistem auto avansat

Semnalizează-ţi intenţia cu lumini exterioare mai puternice

Semnalizarea manevrelor autovehiculului este vitală pentru siguranţă. Pentru a evita coliziunile, ceilalţi participanţi la trafic trebuie să ştie ce faci. Iar când condiţiile meteo nefavorabile reduc vizibilitatea, este şi mai important să ai lumini de semnalizare puternice şi luminoase. Lămpile de semnalizare Philips X-tremeUltinon LED îţi oferă un efect de lumină naturală puternică şi până la 6000 K pentru luminile de marşarier şi de poziţie. Cu o serie de culori mai intense pentru semnalizatoarele de direcţie şi stopuri, LED-uri care se aprind instantaneu şi o lumină uniformă şi bine direcţionată, vei oferi celorlalţi şoferi timp suplimentar preţios pentru a reacţiona la manevrele tale.

Înnoieşte-ţi luminile, modernizează-ţi stilul

Deşi principalul rol al luminilor exterioare este de a te ajuta să vezi şi să fii văzut, nu există niciun motiv pentru care nu ar putea în acelaşi timp să arate bine. Dacă doreşti să îţi înnoieşti stilul fără a cumpăra o maşină nouă, înlocuirea luminilor exterioare cu LED-uri este o modalitate inteligentă de a-ţi cheltui banii. Înnoieşte-ţi luminile exterioare cu un roşu mai intens pentru stopuri, un galben mai viu pentru semnalizatoarele de direcţie şi un alb luminos pentru luminile de poziţie şi de marşarier. Maşina ta îţi exprimă personalitatea, aşa că fă o declaraţie de stil cu lămpile de semnalizare cu LED de la Philips.

Luminile cu aprindere instantanee fac frânarea rapidă mai sigură

Lămpile incandescente se aprind mai greu şi ating intensitatea maximă doar după un timp. Luminile LED, pe de altă parte, „se aprind instantaneu”. Diferenţa este măsurată în fracţiuni de secundă. Iar atunci când frânezi brusc, contează fiecare fracţiune de secundă. De exemplu, la 100 km/h, un timp de reacţie cu doar patru zecimi de secundă mai bun îţi asigură o distanţă de frânare suplimentară de 11 metri – ceea ce înseamnă circa 2,5 lungimi de maşină, oferindu-ţi timp suplimentar de reacţie. Cu stopurile cu LED Philips, imediat ce hotărăşti să frânezi, şoferul din spate va şti.

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Referințe

  1. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalaţii respectă cerinţele legale aplicabile.