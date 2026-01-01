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Producție oprită
12898RX2
LED-RED [~P21W]
Număr de becuri: 2
12 V, roşu intens
Sistem auto avansat
Semnalizarea manevrelor autovehiculului este vitală pentru siguranţă. Pentru a evita coliziunile, ceilalţi participanţi la trafic trebuie să ştie ce faci. Iar când condiţiile meteo nefavorabile reduc vizibilitatea, este şi mai important să ai lumini de semnalizare puternice şi luminoase. Lămpile de semnalizare Philips X-tremeUltinon LED îţi oferă un efect de lumină naturală puternică şi până la 6000 K pentru luminile de marşarier şi de poziţie. Cu o serie de culori mai intense pentru semnalizatoarele de direcţie şi stopuri, LED-uri care se aprind instantaneu şi o lumină uniformă şi bine direcţionată, vei oferi celorlalţi şoferi timp suplimentar preţios pentru a reacţiona la manevrele tale.
Deşi principalul rol al luminilor exterioare este de a te ajuta să vezi şi să fii văzut, nu există niciun motiv pentru care nu ar putea în acelaşi timp să arate bine. Dacă doreşti să îţi înnoieşti stilul fără a cumpăra o maşină nouă, înlocuirea luminilor exterioare cu LED-uri este o modalitate inteligentă de a-ţi cheltui banii. Înnoieşte-ţi luminile exterioare cu un roşu mai intens pentru stopuri, un galben mai viu pentru semnalizatoarele de direcţie şi un alb luminos pentru luminile de poziţie şi de marşarier. Maşina ta îţi exprimă personalitatea, aşa că fă o declaraţie de stil cu lămpile de semnalizare cu LED de la Philips.
Lămpile incandescente se aprind mai greu şi ating intensitatea maximă doar după un timp. Luminile LED, pe de altă parte, „se aprind instantaneu”. Diferenţa este măsurată în fracţiuni de secundă. Iar atunci când frânezi brusc, contează fiecare fracţiune de secundă. De exemplu, la 100 km/h, un timp de reacţie cu doar patru zecimi de secundă mai bun îţi asigură o distanţă de frânare suplimentară de 11 metri – ceea ce înseamnă circa 2,5 lungimi de maşină, oferindu-ţi timp suplimentar de reacţie. Cu stopurile cu LED Philips, imediat ce hotărăşti să frânezi, şoferul din spate va şti.
Recenzii
Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalaţii respectă cerinţele legale aplicabile.