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  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
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Producție oprită

StandardBec pentru faruri auto

12361B1

4.3
| (31) Recenzii
Simte-te în siguranță, condu în siguranță
Lămpile noastre de semnalizare sunt preferate de producătorii importanţi de autovehicule. Oferă cea mai bună calitate la preţuri competitive.
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Lămpi standard Philips

Simte-te în siguranță, condu în siguranță

  • Tip de lampă: H9

  • 12 V, 65 W

  • Lumină competitivă

  • Număr de becuri: 1

Philips este alegerea producătorilor importanţi de autoturisme

Philips este alegerea producătorilor importanţi de autoturisme

De 100 de ani, Philips se află în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu elemente de iluminare de la Philips

Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Avem ca scop producerea celor mai bune produse şi servicii auto Philips de pe piaţa de accesorii. Produsele noastre sunt fabricate din materiale de înaltă calitate şi testate la cele mai înalte specificaţii pentru a mări siguranţa şi confortul în timpul conducerii clienţilor noştri. Întreaga producţie este testată cu meticulozitate, inspectată şi certificată (ISO 9001, ISO 14001 şi QSO 9000).

Gamă largă de lămpi de 12 V pentru toate tipurile de funcţii

Care lampă de 12 V este adecvată pentru care dintre funcţii? Oferta Philips Automotive include toate funcţiile auto specifice: lămpi număr de înmatriculare, poziţii spate/lampă de parcare, lămpi torpedo, lămpi interior habitaclu, lămpi de parcare faţă.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

31

Recenzii

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Avantaje

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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