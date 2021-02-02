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Producție oprită
12342WHVSM
Tip de lampă: H4
Pachet de: 2+2
12 V, 60/55 W
Lămpi de poziţie w5w incluse
Depăşind performanţa oricăror becuri auto cu lumină albastră de pe piaţă, farurile Philips WhiteVision sunt alegerea potrivită pentru şoferii care doresc să conducă elegant, fără să compromită siguranţa. Dispunând de o înaltă temperatură de culoare şi de un soclu alb elegant, WhiteVision este evoluţia supremă pentru farurile tale. Tehnologia de acoperire de a 3-a generaţie patentată de la Philips este o capodoperă revoluţionară care transformă WhiteVision în primul far cu o lumină cu adevărat albă.
WhiteVision este certificată ECE şi este prima lampă cu lumină albă intensă, cu utilizare legală pe drum. Vă oferă o vizibilitate desăvârşită fără a compromite siguranţa prin orbirea vehiculului din faţă.
Farurile Philips WhiteVision (disponibile în versiuni H1, H3, H4, H7, T4W şi W5W) sunt concepute să dureze. Oferă o durată de viaţă lungă şi de încredere de până la 450 de ore*, semnificativ mai ridicată decât în cazul ofertelor concurenţei. Aceasta înseamnă mai puţine înlocuiri şi un raport mai bun calitate-preţ. (*H4 şi H7 au fost testate la tensiunea standard de 13,2 V)
3.7
din 5
3
Recenzii
Dl2oWn
02/02/2021
Česká republika
Cumpărător verificat
Skvělá světla
Oproti starým světlům (srovnatelná s těmi, co koupíte na pumpě) je to opravdu velký rozdíl. Dobrá svítivost a přijemná bílo/modrá barva. Paráda, že balení obsahuje i parkovací žárovky, takže máte celý set bílý.
Avantaje
Svítivost, barva, obsah balení
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru WhiteVision 12342WHVSM žárovka do automobilového světlometu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru WhiteVision 12342WHVSM žárovka do automobilového světlometu
srniccan
11/04/2019
Україна
Дуже сподобалось
За рекомендацією фахівців, спробував продукт. Після встановлення приємно гарне світло, гарна температура. Також сподобалось що в комплекті є додаткові лампи для габаритів. Дизайн класичний хоча для цього продукту він не є принциповим. Рекомендую для використання.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru WhiteVision 12342WHVSM лампа для передніх фар
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru WhiteVision 12342WHVSM лампа для передніх фар
NiezadowolonyKlient
15/02/2016
Polska
Obiektywna opinia użytkownika
Żarówki WhiteVision H4, założyłem je w połowie listopada a zakończyły swój żywot przed walentynkami. Okres użytkowania poniżej 3 miesięcy... przy przejechaniu około 3.500 km Zapewniają dobrą widoczność, lecz przy przejściu ze standardowych żarówek na WhiteVision jest duże prawdopodobieństwo, że trzeba będzie obniżyć ustawienie reflektorów aby nie oślepiać z naprzeciwka nadjeżdżających samochodów. W efekcie uzyskałem te sam zasięg świateł mijania lecz WhiteVision naprawdę dobrze oświetlało drogę w swoim zasięgu. Dzięki barwie światła dojrzysz prawie wszystkie znaki pionowe i poziome, lecz cały czas będziesz zastanawiał się czy nie oślepiasz nadjeżdżającego z naprzeciwka samochodu. Przy cenach za kpl żarówek (x2szt) jakie mamy na rynku i okresie użytkowania - niecałe 3 miesiące ogólna ocena jako słaba - nie polecam. Teraz czas na przetestowanie "w boju" żarówek Philips o przedłużonej żywotności.
Acest review a fost făcut pentru WhiteVision 12342WHVSM żarówka samochodowa
Acest review a fost făcut pentru WhiteVision 12342WHVSM żarówka samochodowa