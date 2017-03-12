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Producție oprită
12342WHVB1
Tip de lampă: H4
Pachet de: 1
12 V, 60/55 W
Stil
WhiteVision este certificată ECE şi este prima lampă cu lumină albă intensă, cu utilizare legală pe drum. Vă oferă o vizibilitate desăvârşită fără a compromite siguranţa prin orbirea vehiculului din faţă.
Depăşind performanţa oricăror becuri auto cu lumină albastră de pe piaţă, farurile Philips WhiteVision sunt alegerea potrivită pentru şoferii care doresc să conducă elegant, fără să compromită siguranţa. Dispunând de o înaltă temperatură de culoare şi de un soclu alb elegant, WhiteVision este evoluţia supremă pentru farurile tale. Tehnologia de acoperire de a 3-a generaţie patentată de la Philips este o capodoperă revoluţionară care transformă WhiteVision în primul far cu o lumină cu adevărat albă.
Farurile Philips WhiteVision (disponibile în versiuni H1, H3, H4, H7, T4W şi W5W) sunt concepute să dureze. Oferă o durată de viaţă lungă şi de încredere de până la 450 de ore*, semnificativ mai ridicată decât în cazul ofertelor concurenţei. Aceasta înseamnă mai puţine înlocuiri şi un raport mai bun calitate-preţ. (*H4 şi H7 au fost testate la tensiunea standard de 13,2 V)
4.0
din 5
1
Recenzie
Fcela
12/03/2017
Česká republika
50:50
V polovině prosince zakoupeno a H4 vyměněny, dnes je 12.3.2017 a jedna H4 Whitevision odešla, vzhledem k ceně, bych očekával že vydrží déle než 3 měsíce. Svítí parádně, ale jsem trochu zklamán výdrží...
Acest review a fost făcut pentru WhiteVision 12342WHVB1 Světlomety
Acest review a fost făcut pentru WhiteVision 12342WHVB1 Světlomety
În comparaţie cu lămpile cu halogen standard
Aplicaţia variază în funcţie de tipul de bec