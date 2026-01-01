Vezi mai departe şi reacţionezi mai rapid, cu 150% mai multă luminozitate

Atunci când conduci noaptea, ai nevoie de cea mai bună vizibilitate posibil. Cu cât poţi vedea clar mai departe, cu atât poţi reacţiona mai repede la orice apare pe drum. Farurile din faţă RacingVision de la Philips îţi cresc vizibilitatea cu până la 150 %, datorită luminozităţii. Recunoşti obstacolele din drumul tău mai repede decât cu alte becuri cu halogen mai puţin puternice, astfel că ajungi să te bucuri de o călătorie mai sigură şi mai plăcută.