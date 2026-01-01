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12342PRC1
Tip de lampă: H4
12 V, 60/55 W
Vizibilitate cu până la 30% mai mare
Cel mai bun raport preţ-calitate
Număr de becuri: 1
Soluţiile noastre de iluminat produc o rază de lumină puternică şi precisă, cu randament maxim. Producem întotdeauna cele mai bune şi mai eficiente soluţii de iluminat, deoarece ştim că iluminatul nostru de înaltă calitate poate salva o viaţă, într-o zi
Lumina este o parte fundamentală a experienţei de condus şi lumina este prima şi singura parte a circuitului de siguranţă, care ajută efectiv la prevenirea accidentelor. Philips promovează protecţia activă de siguranţă, pentru a preveni accidentele prin creşterea vizibilităţii generale şi a iluminării drumului.
Timp de 100 de ani, Philips s-a aflat în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.
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