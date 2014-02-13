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Producție oprită
12342CVPBS2
Tip de lampă: H4
Pachet de: 2
12 V, 60/55 W
Pentru a afla care lampă Philips ColorVision este adecvată pentru vehiculul dvs., accesaţi adresa www.philips.com/automotive
Philips ColorVision vă permite să adăugaţi o tentă personalizată de culoare grupurilor optice ale vehiculului dvs. Alegeţi dintre albastru, verde, galben sau violet pentru a vă personaliza maşina.
Lămpile ColorVision respectă toate reglementările ECE şi sunt însoţite de un card de certificare pentru a demonstra că utilizarea lor pe carosabil este legală. Păstraţi-l tot timpul în vehicul.
2.0
din 5
2
Recenzii
Pepan
13/02/2014
Česká republika
čekal jsem víc
modrá není v reflektoru skoro vidět a přebije ji světlo z žárovky
Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12342CVPBS2 Modrá žárovka do automobilových světlometů
Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12342CVPBS2 Modrá žárovka do automobilových světlometů
Rozczarowany25
20/12/2014
Polska
żenada
Uzywałem wcześniej żarówek bluevision i byłem zadowolony, zdecydowałem się na najlepszą żarówkę w teście Auto Świata. I jestem bardzo wkurzony, bo wyrzuciłem pieniądze i żarówki do kosza. Czemu? Obiecują 60% więcej swiatła. Chyba jak zaparkujemy pod latarnią, obiecują bielsze swiatło, chyba w dzień, bo światło jest żółte. A i najlepsze dają niebiesķą poświate... ciekawe... chyba w ciągu dnia jak w kloszu odbija się lekko niebieski pasek na żarówce. Oczywiście przy wyłączonym świetle. Wróciłem znowu do bluevision, chociaż po 6 latach używania żarówek philipsa i wielkim rozczarowaniu nowością zastanowię się nad zmianą marki
Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12342CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12342CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa