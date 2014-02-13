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  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină
  • Restilizare cu lumină

Producție oprită

ColorVisionBec albastru pentru faruri auto

12342CVPBS2

2
| (2) Recenzii
Restilizare cu lumină
ColorVision adaugă o tentă de culoare grupurilor optice ale vehiculului tău, în nuanţe de albastru, verde, galben sau violet. Aceste becuri colorate, inovatoare, pentru vehicule sunt certificate ca fiind legale pentru utilizarea pe drum, astfel încât îți poţi personaliza călătoria, beneficiind în acelaşi timp de lumina albă pentru siguranţă.
Vezi toate beneficiile

Adăugaţi o tentă de culoare

Restilizare cu lumină

  • Tip de lampă: H4

  • Pachet de: 2

  • 12 V, 60/55 W

Sunt disponibile cele mai populare tipuri de lămpi pentru automobile: H4 şi H7

Sunt disponibile cele mai populare tipuri de lămpi pentru automobile: H4 şi H7

Pentru a afla care lampă Philips ColorVision este adecvată pentru vehiculul dvs., accesaţi adresa www.philips.com/automotive

Coloraţi-vă luminile în albastru, verde, galben sau violet

Coloraţi-vă luminile în albastru, verde, galben sau violet

Philips ColorVision vă permite să adăugaţi o tentă personalizată de culoare grupurilor optice ale vehiculului dvs. Alegeţi dintre albastru, verde, galben sau violet pentru a vă personaliza maşina.

Becuri auto colorate care sunt certificate ca fiind legale pentru utilizarea pe carosabil

Becuri auto colorate care sunt certificate ca fiind legale pentru utilizarea pe carosabil

Lămpile ColorVision respectă toate reglementările ECE şi sunt însoţite de un card de certificare pentru a demonstra că utilizarea lor pe carosabil este legală. Păstraţi-l tot timpul în vehicul.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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2.0

din 5

2

Recenzii

5
4
2

13/02/2014

Česká republika

Česká republika

čekal jsem víc

modrá není v reflektoru skoro vidět a přebije ji světlo z žárovky

Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12342CVPBS2 Modrá žárovka do automobilových světlometů

Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12342CVPBS2 Modrá žárovka do automobilových světlometů

20/12/2014

Polska

Polska

żenada

Uzywałem wcześniej żarówek bluevision i byłem zadowolony, zdecydowałem się na najlepszą żarówkę w teście Auto Świata. I jestem bardzo wkurzony, bo wyrzuciłem pieniądze i żarówki do kosza. Czemu? Obiecują 60% więcej swiatła. Chyba jak zaparkujemy pod latarnią, obiecują bielsze swiatło, chyba w dzień, bo światło jest żółte. A i najlepsze dają niebiesķą poświate... ciekawe... chyba w ciągu dnia jak w kloszu odbija się lekko niebieski pasek na żarówce. Oczywiście przy wyłączonym świetle. Wróciłem znowu do bluevision, chociaż po 6 latach używania żarówek philipsa i wielkim rozczarowaniu nowością zastanowię się nad zmianą marki

Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12342CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12342CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

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