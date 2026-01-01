O experienţă de condus premium cu efect Xenon alb intens

Depăşind performanţa oricăror becuri auto cu lumină albastră de pe piaţă, farurile Philips WhiteVision sunt alegerea potrivită pentru şoferii care doresc să conducă elegant, fără să compromită siguranţa. Dispunând de o înaltă temperatură de culoare şi de un soclu alb elegant, WhiteVision este evoluţia supremă pentru farurile tale. Tehnologia de acoperire de a 3-a generaţie patentată de la Philips este o capodoperă revoluţionară care transformă WhiteVision în primul far cu o lumină cu adevărat albă.