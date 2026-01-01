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  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
  • Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă

Producție oprită

WhiteVisionbec pentru faruri auto

12336WHVB1

Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
Lămpile Philips WhiteVision adaugă farurilor un aspect Xenon alb intens pentru cea mai bună experienţă de condus pe timp de noapte. Graţie luminozităţii crescute, cu lumină cu 60% mai albă, WhiteVision combină perfect stilul şi siguranţa.
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Efect de Xenon alb intens

Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă

  • Tip de lampă: H3

  • Pachet de: 1

  • 12 V, 55 W

  • Stil

Utilizare 100% legală pe drum, lumină albă intensă 100%

WhiteVision este certificată ECE şi este prima lampă cu lumină albă intensă, cu utilizare legală pe drum. Vă oferă o vizibilitate desăvârşită fără a compromite siguranţa prin orbirea vehiculului din faţă.

O experienţă de condus premium cu efect Xenon alb intens

Depăşind performanţa oricăror becuri auto cu lumină albastră de pe piaţă, farurile Philips WhiteVision sunt alegerea potrivită pentru şoferii care doresc să conducă elegant, fără să compromită siguranţa. Dispunând de o înaltă temperatură de culoare şi de un soclu alb elegant, WhiteVision este evoluţia supremă pentru farurile tale. Tehnologia de acoperire de a 3-a generaţie patentată de la Philips este o capodoperă revoluţionară care transformă WhiteVision în primul far cu o lumină cu adevărat albă.

Cea mai bună durată de viaţă din clasa sa pentru mai multă plăcere de conducere

Farurile Philips WhiteVision (disponibile în versiuni H1, H3, H4, H7, T4W şi W5W) sunt concepute să dureze. Oferă o durată de viaţă lungă şi de încredere de până la 450 de ore*, semnificativ mai ridicată decât în cazul ofertelor concurenţei. Aceasta înseamnă mai puţine înlocuiri şi un raport mai bun calitate-preţ. (*H4 şi H7 au fost testate la tensiunea standard de 13,2 V)

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. În comparaţie cu lămpile cu halogen standard

  2. Aplicaţia variază în funcţie de tipul de bec