Semnalizează-ţi intenţia cu lumini exterioare mai puternice

Semnalizarea schimbărilor de direcție este vitală pentru siguranța ta. Pentru a evita coliziunile, ceilalți participanți la trafic trebuie să știe ce faci. Iar când condițiile rele de vreme reduc vizibilitatea, devine și mai mare nevoie de lumini de semnalizare puternice și vibrante. Luminile de semnalizare Philips Ultinon Pro3000 LED îți oferă un efect intens de lumină de zi de până la 6000 K pentru poziții și iluminatul interior. Mașina ta spune multe despre tine, așa că fă-te remarcat cu becurile LED de semnalizare Philips.