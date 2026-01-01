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Producție oprită

Ultinon Pro3000 SIBec pentru lămpi auto de semnalizare

11961U30CWB2

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Pentru un condus elegant, alege luminile de poziție Philips Ultinon Pro3000 LED [˜W5W]. Au o lumină de zi puternică și arată bine, astfel că îți poți semnaliza manevrele în siguranță și cu stil.
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Semnalizare LED durabilă și vibrantă

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  • Tip de lampă: W5W

  • 12 V, efect lumină naturală 6000 K

  • Sistem auto avansat

  • Număr de becuri: 2

Semnalizează-ţi intenţia cu lumini exterioare mai puternice

Semnalizarea schimbărilor de direcție este vitală pentru siguranța ta. Pentru a evita coliziunile, ceilalți participanți la trafic trebuie să știe ce faci. Iar când condițiile rele de vreme reduc vizibilitatea, devine și mai mare nevoie de lumini de semnalizare puternice și vibrante. Luminile de semnalizare Philips Ultinon Pro3000 LED îți oferă un efect intens de lumină de zi de până la 6000 K pentru poziții și iluminatul interior. Mașina ta spune multe despre tine, așa că fă-te remarcat cu becurile LED de semnalizare Philips.

Optimizate pentru vizibilitate îmbunătățită

Indiferent dacă este vorba de lumini de parcare, lumini din torpedo, lumini de bord sau de portbagaj, Philips Ultinon Pro3000 LED îți oferă o distribuție uniformă a luminii. Unghiul său larg asigură proiectarea luminii acolo unde ai nevoie.

Ușor de instalat și compatibile cu numeroase modele de autoturisme

Bucură-te de experiența plug-and-play: becurile Philips Ultinon Pro3000 sunt livrate cu soclu standard, astfel încât înlocuirea este ușoară și rapidă.

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