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Producție oprită
11961U30CWB2
Tip de lampă: W5W
12 V, efect lumină naturală 6000 K
Sistem auto avansat
Număr de becuri: 2
Semnalizarea schimbărilor de direcție este vitală pentru siguranța ta. Pentru a evita coliziunile, ceilalți participanți la trafic trebuie să știe ce faci. Iar când condițiile rele de vreme reduc vizibilitatea, devine și mai mare nevoie de lumini de semnalizare puternice și vibrante. Luminile de semnalizare Philips Ultinon Pro3000 LED îți oferă un efect intens de lumină de zi de până la 6000 K pentru poziții și iluminatul interior. Mașina ta spune multe despre tine, așa că fă-te remarcat cu becurile LED de semnalizare Philips.
Indiferent dacă este vorba de lumini de parcare, lumini din torpedo, lumini de bord sau de portbagaj, Philips Ultinon Pro3000 LED îți oferă o distribuție uniformă a luminii. Unghiul său larg asigură proiectarea luminii acolo unde ai nevoie.
Bucură-te de experiența plug-and-play: becurile Philips Ultinon Pro3000 sunt livrate cu soclu standard, astfel încât înlocuirea este ușoară și rapidă.
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