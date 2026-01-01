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Producție oprită
11498ULRX2
LED-S25 [~P21W]
Număr de becuri: 2
12 V, roşu intens
Stopuri, lumini de ceaţă spate
Deşi principalul rol al luminilor exterioare este de a te ajuta să vezi şi să fii văzut, nu există niciun motiv pentru care nu ar putea în acelaşi timp să arate bine. Dacă doreşti să îţi înnoieşti stilul fără a cumpăra o maşină nouă, înlocuirea luminilor exterioare cu LED-uri este o modalitate inteligentă de a-ţi cheltui banii. Înnoieşte-ţi luminile exterioare cu un roşu mai intens pentru stopuri, un galben mai viu pentru semnalizatoarele de direcţie şi un alb luminos pentru luminile de poziţie şi de marşarier. Maşina ta îţi exprimă personalitatea, aşa că fă o declaraţie de stil cu lămpile de semnalizare cu LED de la Philips.
Semnalizarea manevrelor autovehiculului este vitală pentru siguranţă. Pentru a evita coliziunile, ceilalţi participanţi la trafic trebuie să ştie ce faci. Luminile de semnalizare puternice asigură vizibilitatea maşinii şi oferă siguranţă sporită. Indiferent că este vorba despre luminile de marşarier, de poziţie sau de stopuri, lămpile de semnalizare Philips Ultinon LED asigură performanţa de care ai nevoie, oferind celorlalţi şoferi timp suplimentar preţios pentru a reacţiona la manevrele tale.
Lămpile incandescente se aprind mai greu şi ating intensitatea maximă doar după un timp. Luminile LED, pe de altă parte, „se aprind instantaneu”. Diferenţa este măsurată în fracţiuni de secundă. Iar atunci când frânezi brusc, contează fiecare fracţiune de secundă. De exemplu, la 100 km/h, un timp de reacţie cu doar patru zecimi de secundă mai bun îţi asigură o distanţă de frânare suplimentară de 11 metri – ceea ce înseamnă circa 2,5 lungimi de maşină, oferindu-ţi timp suplimentar de reacţie. Cu stopurile cu LED Philips, imediat ce hotărăşti să frânezi, şoferul din spate va şti.
Recenzii
Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile.
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