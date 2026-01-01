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  • Lămpi de semnalizare luminoase. Condus elegant.
  • Lămpi de semnalizare luminoase. Condus elegant.
  • Lămpi de semnalizare luminoase. Condus elegant.
  • Lămpi de semnalizare luminoase. Condus elegant.
  • Lămpi de semnalizare luminoase. Condus elegant.
  • Lămpi de semnalizare luminoase. Condus elegant.

Producție oprită

Ultinon LEDbec pentru lămpi auto de semnalizare

11498ULRX2

Lămpi de semnalizare luminoase. Condus elegant.
Pentru un condus elegant, beneficiază de lumini de semnalizare în culori intense. Stopurile Philips Ultinon LED [˜P21W] de un roşu intens sunt puternice şi arată bine, astfel că îţi poţi semnaliza manevrele cu stil şi în siguranţă.
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Calitate durabilă a LED-urilor

Lămpi de semnalizare luminoase. Condus elegant.

  • LED-S25 [~P21W]

  • Număr de becuri: 2

  • 12 V, roşu intens

  • Stopuri, lumini de ceaţă spate

Înnoieşte-ţi luminile, modernizează-ţi stilul

Deşi principalul rol al luminilor exterioare este de a te ajuta să vezi şi să fii văzut, nu există niciun motiv pentru care nu ar putea în acelaşi timp să arate bine. Dacă doreşti să îţi înnoieşti stilul fără a cumpăra o maşină nouă, înlocuirea luminilor exterioare cu LED-uri este o modalitate inteligentă de a-ţi cheltui banii. Înnoieşte-ţi luminile exterioare cu un roşu mai intens pentru stopuri, un galben mai viu pentru semnalizatoarele de direcţie şi un alb luminos pentru luminile de poziţie şi de marşarier. Maşina ta îţi exprimă personalitatea, aşa că fă o declaraţie de stil cu lămpile de semnalizare cu LED de la Philips.

Lumini de semnalizare mai puternice pentru siguranţă sporită

Semnalizarea manevrelor autovehiculului este vitală pentru siguranţă. Pentru a evita coliziunile, ceilalţi participanţi la trafic trebuie să ştie ce faci. Luminile de semnalizare puternice asigură vizibilitatea maşinii şi oferă siguranţă sporită. Indiferent că este vorba despre luminile de marşarier, de poziţie sau de stopuri, lămpile de semnalizare Philips Ultinon LED asigură performanţa de care ai nevoie, oferind celorlalţi şoferi timp suplimentar preţios pentru a reacţiona la manevrele tale.

Luminile cu aprindere instantanee fac frânarea rapidă mai sigură

Lămpile incandescente se aprind mai greu şi ating intensitatea maximă doar după un timp. Luminile LED, pe de altă parte, „se aprind instantaneu”. Diferenţa este măsurată în fracţiuni de secundă. Iar atunci când frânezi brusc, contează fiecare fracţiune de secundă. De exemplu, la 100 km/h, un timp de reacţie cu doar patru zecimi de secundă mai bun îţi asigură o distanţă de frânare suplimentară de 11 metri – ceea ce înseamnă circa 2,5 lungimi de maşină, oferindu-ţi timp suplimentar de reacţie. Cu stopurile cu LED Philips, imediat ce hotărăşti să frânezi, şoferul din spate va şti.

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Referințe

  1. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile.

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