Design multifuncţional compact pentru utilizare plug-and-play

Philips Ultinon Essential LED utilizează un design complet nou, care integrează în corpul becului componentele electronice din cutia elementului de acţionare, permiţând mai mult spaţiu pentru bec în far şi facilitând aşadar instalarea uşoară. Bucură-te de experienţa plug-and-play: designul dintr-o singură bucată permite scoaterea uşoară a inelului central din partea de sus, fără a-l deşuruba. Philips Ultinon Essential LED cu design compact se potriveşte pe o gamă largă de modele de autoturisme şi poate fi instalat uşor de mecanici specializaţi.