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Producție oprită
11366UE2X2
Tip de lampă: H8/H11/H16
Lumină albă elegantă de 6500 K
Design compact cu potrivire optimizată
Compatibil cu majoritatea maşinilor
Număr de becuri: 2
Pentru acel stil modern, de înaltă clasă, personalizează-ţi maşina cu becurile pentru faruri Philips Ultinon Essential LED. Cu o temperatură de culoare de până la 6.500 de kelvini, aceste becuri proiectează o lumină albă modernă, astfel încât să poţi ieşi întotdeauna în evidenţă cu un fascicul elegant.
Performanţa optimă, cu durabilitate superioară, plasează becurile Philips Ultinon Essential LED în avangarda tehnologiei LED. Datorită mecanismului dublu de disipare a căldurii – ventilator încorporat şi un disipator termic din aluminiu cu strat anodizat – aceste becuri LED pentru faruri dispersează căldura mai eficient. Acestea pot funcţiona la cel mai înalt nivel de luminozitate pentru o perioadă mai lungă de timp.
Philips Ultinon Essential LED utilizează un design complet nou, care integrează în corpul becului componentele electronice din cutia elementului de acţionare, permiţând mai mult spaţiu pentru bec în far şi facilitând aşadar instalarea uşoară. Bucură-te de experienţa plug-and-play: designul dintr-o singură bucată permite scoaterea uşoară a inelului central din partea de sus, fără a-l deşuruba. Philips Ultinon Essential LED cu design compact se potriveşte pe o gamă largă de modele de autoturisme şi poate fi instalat uşor de mecanici specializaţi.
Recenzii
Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile