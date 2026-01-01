ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Ieși în evidență din mulțime
  • Ieși în evidență din mulțime
  • Ieși în evidență din mulțime
  • Ieși în evidență din mulțime
  • Ieși în evidență din mulțime
  • Ieși în evidență din mulțime
  • Ieși în evidență din mulțime
  • Ieși în evidență din mulțime

Producție oprită

Ultinon Essential LEDBec pentru faruri

11366UE2X2

Ieși în evidență din mulțime
Noile becuri Philips Ultinon Essential LED îţi oferă cel mai bun raport calitate-preţ. Au un design multifuncţional compact, cu luminozitate puternică, aspect elegant, tehnologie de disipare dublă a căldurii şi compatibilitate cu 12 V şi 24 V.
Vezi toate beneficiile

Iluminare cu LED elegantă, ușor de montat

Ieși în evidență din mulțime

  • Tip de lampă: H8/H11/H16

  • Lumină albă elegantă de 6500 K

  • Design compact cu potrivire optimizată

  • Compatibil cu majoritatea maşinilor

  • Număr de becuri: 2

Bucură-te de o experienţă elegantă, cu lumină albă

Bucură-te de o experienţă elegantă, cu lumină albă

Pentru acel stil modern, de înaltă clasă, personalizează-ţi maşina cu becurile pentru faruri Philips Ultinon Essential LED. Cu o temperatură de culoare de până la 6.500 de kelvini, aceste becuri proiectează o lumină albă modernă, astfel încât să poţi ieşi întotdeauna în evidenţă cu un fascicul elegant.

Răcire excelentă pentru disiparea eficientă a căldurii

Răcire excelentă pentru disiparea eficientă a căldurii

Performanţa optimă, cu durabilitate superioară, plasează becurile Philips Ultinon Essential LED în avangarda tehnologiei LED. Datorită mecanismului dublu de disipare a căldurii – ventilator încorporat şi un disipator termic din aluminiu cu strat anodizat – aceste becuri LED pentru faruri dispersează căldura mai eficient. Acestea pot funcţiona la cel mai înalt nivel de luminozitate pentru o perioadă mai lungă de timp.

Design multifuncţional compact pentru utilizare plug-and-play

Design multifuncţional compact pentru utilizare plug-and-play

Philips Ultinon Essential LED utilizează un design complet nou, care integrează în corpul becului componentele electronice din cutia elementului de acţionare, permiţând mai mult spaţiu pentru bec în far şi facilitând aşadar instalarea uşoară. Bucură-te de experienţa plug-and-play: designul dintr-o singură bucată permite scoaterea uşoară a inelului central din partea de sus, fără a-l deşuruba. Philips Ultinon Essential LED cu design compact se potriveşte pe o gamă largă de modele de autoturisme şi poate fi instalat uşor de mecanici specializaţi.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile