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Producție oprită
11342UE2X2
Tip de lampă: H4
Lumină albă elegantă de 6500 K
Design compact cu potrivire optimizată
Compatibil cu majoritatea maşinilor
Număr de becuri: 2
Pentru acel stil modern, de înaltă clasă, personalizează-ţi maşina cu becurile pentru faruri Philips Ultinon Essential LED. Cu o temperatură de culoare de până la 6.500 de kelvini, aceste becuri proiectează o lumină albă modernă, astfel încât să poţi ieşi întotdeauna în evidenţă cu un fascicul elegant.
Performanţa optimă, cu durabilitate superioară, plasează becurile Philips Ultinon Essential LED în avangarda tehnologiei LED. Datorită mecanismului dublu de disipare a căldurii – ventilator încorporat şi un disipator termic din aluminiu cu strat anodizat – aceste becuri LED pentru faruri dispersează căldura mai eficient. Acestea pot funcţiona la cel mai înalt nivel de luminozitate pentru o perioadă mai lungă de timp.
Philips Ultinon Essential LED utilizează un design complet nou, care integrează în corpul becului componentele electronice din cutia elementului de acţionare, permiţând mai mult spaţiu pentru bec în far şi facilitând aşadar instalarea uşoară. Bucură-te de experienţa plug-and-play: designul dintr-o singură bucată permite scoaterea uşoară a inelului central din partea de sus, fără a-l deşuruba. Philips Ultinon Essential LED cu design compact se potriveşte pe o gamă largă de modele de autoturisme şi poate fi instalat uşor de mecanici specializaţi.
4.3
din 5
31
Recenzii
Disel60
04/03/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Tommih
29/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Avantaje
Barwa światła
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Avantaje
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile