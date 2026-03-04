ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Ieși în evidență din mulțime
  • Ieși în evidență din mulțime
  • Ieși în evidență din mulțime
  • Ieși în evidență din mulțime
  • Ieși în evidență din mulțime
  • Ieși în evidență din mulțime

Producție oprită

Ultinon Essential LEDBec pentru faruri

11012UE2X2

4.3
| (31) Recenzii
Ieși în evidență din mulțime
Noile becuri Philips Ultinon Essential LED îţi oferă cel mai bun raport calitate-preţ. Au un design multifuncţional compact, cu luminozitate puternică, aspect elegant, tehnologie de disipare dublă a căldurii şi compatibilitate cu 12 V şi 24 V.
Vezi toate beneficiile

Iluminare cu LED elegantă, ușor de montat

Ieși în evidență din mulțime

  • Tip de lampă: HIR2

  • Lumină albă elegantă de 6500 K

  • Design compact cu potrivire optimizată

  • Compatibil cu majoritatea maşinilor

  • Număr de becuri: 2

Bucură-te de o experienţă elegantă, cu lumină albă

Bucură-te de o experienţă elegantă, cu lumină albă

Pentru acel stil modern, de înaltă clasă, personalizează-ţi maşina cu becurile pentru faruri Philips Ultinon Essential LED. Cu o temperatură de culoare de până la 6.500 de kelvini, aceste becuri proiectează o lumină albă modernă, astfel încât să poţi ieşi întotdeauna în evidenţă cu un fascicul elegant.

Răcire excelentă pentru disiparea eficientă a căldurii

Răcire excelentă pentru disiparea eficientă a căldurii

Performanţa optimă, cu durabilitate superioară, plasează becurile Philips Ultinon Essential LED în avangarda tehnologiei LED. Datorită mecanismului dublu de disipare a căldurii – ventilator încorporat şi un disipator termic din aluminiu cu strat anodizat – aceste becuri LED pentru faruri dispersează căldura mai eficient. Acestea pot funcţiona la cel mai înalt nivel de luminozitate pentru o perioadă mai lungă de timp.

Design multifuncţional compact pentru utilizare plug-and-play

Design multifuncţional compact pentru utilizare plug-and-play

Philips Ultinon Essential LED utilizează un design complet nou, care integrează în corpul becului componentele electronice din cutia elementului de acţionare, permiţând mai mult spaţiu pentru bec în far şi facilitând aşadar instalarea uşoară. Bucură-te de experienţa plug-and-play: designul dintr-o singură bucată permite scoaterea uşoară a inelului central din partea de sus, fără a-l deşuruba. Philips Ultinon Essential LED cu design compact se potriveşte pe o gamă largă de modele de autoturisme şi poate fi instalat uşor de mecanici specializaţi.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.3

din 5

31

Recenzii

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Avantaje

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile