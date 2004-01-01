Căutare termeni

    Am citit ştiri despre suzete şi BPA – cum a fost validat faptul că suzetele Philips Avent nu conţin BPA?

    Publicat pe 21 octombrie 2025

    Toate gamele de suzete Philips Avent nu conţin BPA. Fiind marcă de top pentru părinţi şi îngrijirea copiilor, Philips Avent consideră că siguranţa produselor sale este prioritatea sa cea mai mare. Asigurăm acest lucru prin respectarea deplină a tuturor cerinţelor de siguranţă aplicabile stabilite de legiuitori la nivel global şi prin respectarea celor mai stricte standarde.

    În urma ştirilor despre suzeta Philips Avent SCF085/60, am verificat rezultatele şi am efectuat teste suplimentare cu DEKRA, cea mai mare organizaţie independentă de testare, inspecţie şi certificare din lume. Aceste teste confirmă, de asemenea, că nu există BPA detectabil în gamele noastre de suzete, inclusiv în proba testată şi au validat faptul că nu conţin BPA.

    Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF376/32 , SCF075/11 , SCF075/12 , SCF075/13 , SCF075/14 , SCF075/17 , SCF075/18 , SCF080/23 , SCF080/24 , SCF080/26 , SCF080/27 , SCF087/01 , SCF087/02 , SCF087/03 , SCF087/04 , SCF087/07 , SCF087/09 , SCF087/10 , SCF087/11 , SCF087/12 , SCF087/13 , SCF087/17 , SCF087/18 , SCF091/37 , SCF091/38 , SCF091/40 , SCF091/41 , SCF091/42 , SCF091/43 , SCF091/45 , SCF091/46 , SCF093/03 , SCF093/06 , SCF094/01 , SCF094/02 , SCF094/03 , SCF094/04 , SCF094/05 , SCF099/26 , SCF099/27 , SCF349/47 , SCF349/50 , SCF349/58 , SCF376/24 , SCF376/25 , SCF376/27 , SCF376/28 , SCF376/29 , SCF376/31 , SCF075/08 , SCF075/04 , SCF075/01 , SCF075/02 , SCF075/03 , SCF075/07 , SCF085/60 , SCF085/59 , SCF085/58 , SCF085/34 , SCF085/31 , SCF085/30 , SCF085/24 , SCF085/21 , SCF086/03 , SCF086/04 , SCF086/05 , SCF091/05 , SCF091/07 , SCF091/09 , SCF091/15 , SCF091/17 , SCF091/18 , SCF091/31 , SCF091/33 , SCF092/02 , SCF376/19 , SCF376/18 , SCF376/13 , SCF376/14 , SCF085/61 , SCF349/22 , SCF349/24 , SCF086/06 , SCF092/03 , SCF092/04 , SCF092/05 , SCF349/18 , SCF349/01 , SCF080/17 , SCF376/01 , SCF080/18 , SCF091/03 , SCF093/01 , SCF223/03 , SCF085/04 , SCF085/03 , SCF085/02 , SCF080/08 , SCF223/04 , SCF223/01 , SCF222/01 , SCF222/02 , SCF223/02 , SCF099/21 , SCF099/22 , SCF080/01 , SCF080/07 , SCF080/09 , SCF080/10 , SCF080/11 , SCF080/12 , SCF080/05 , SCF080/06 , SCF080/03 , SCF080/04 , SCF080/02 , SCF085/13 , SCF085/01 , SCF085/12 , SCF085/15 , SCF085/17 , SCF085/18 , SCF086/01 , SCF086/77 , SCF086/78 , SCF086/26 , SCF086/02 , SCF086/76 , SCF349/12 , SCF349/11 , SCF349/14 , SCF376/21 , SCF376/12 , SCF376/11 , SCF376/22 , SCF349/15 , SCF376/23 , SCF348/12 , SCF348/13 , SCF348/14 , SCF348/11 , SCF342/22 , SCF344/20 , SCF343/22 , SCF343/20 , SCF244/00 , SCF212/00 , SCF245/20 , SCF244/22 , SCF245/22 , SCF244/20 , SCF212/20 , SCF211/22 , SCF212/22 , SCF213/20 , SCF226/22 , SCF227/22 , SCF222/20 , SCF227/20 . Faceți clic aici pentru a afișa mai multe numere de produse Faceți clic aici pentru a afișa mai puține numere de produse

