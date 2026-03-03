Timpul de încărcare estimat pentru produsul tău se bazează pe încărcarea cu un adaptor USB de 5 V, egal cu sau mai mare de 1 A. Majoritatea adaptoarelor USB vor furniza suficientă energie pentru a încărca produsul în intervalul de timp specificat. Dacă se utilizează un adaptor cu o putere nominală mai mică, încărcarea poate dura mai mult.



Pentru a asigura durata corectă de încărcare, îţi recomandăm să utilizezi un adaptor USB de 5 V, 1 A.



Nu ai unul? Poţi obţine un adaptor adecvat de la Philips (de exemplu, adaptorul USB HQ87 IPX4), la www.philips.com/support.