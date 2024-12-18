Asistenţă Philips Cum îmi utilizez aparatul OneBlade pe corp?

Poţi utiliza accesoriul de protecţie pentru piele şi pieptenii pentru corp pentru a tunde părul de pe corp şi din zonele intime cu OneBlade. Aceste accesorii sunt furnizate cu toate dispozitivele OneBlade Face & Body. Dacă ai un model OneBlade numai pentru faţă, poţi cumpăra kitul pentru faţă şi corp separat din magazinul nostru online. Kitul pentru corp este compatibil cu toate modelele OneBlade, inclusiv OneBlade Pro.



Citeşte mai departe despre modul de utilizare a accesoriilor pentru a-ţi tunde părul de pe corp cu OneBlade.



Notă: Philips OneBlade este conceput să tundă şi să radă părul de pe faţă şi de pe corp. Nu este destinat pentru tunderea sau raderea părului de pe cap (scalp). Consultă selecţia Philips de aparate de tuns şi aparate de tuns multifuncţionale pentru a găsi un produs adecvat pentru părul de pe cap.



Raderea cu accesoriul de protecţie pentru piele sensibilă Când tunzi şi razi zonele sensibile, asigură-te că îţi speli părul înainte de a începe. Accesoriul de protecţie pentru piele sensibilă permite un ras precis, protejând în acelaşi timp pielea de ciupituri şi tăieturi. Utilizează întotdeauna un accesoriu de protecţie pentru pielea sensibilă atunci când razi zone intime şi sensibile, cum ar fi axilele.



Pentru a utiliza accesoriul de protecţie pentru piele sensibilă, urmează instrucţiunile de mai jos:



1. Ataşează accesoriul de protecţie pentru piele sensibilă la lama dispozitivului, aplicând o presiune uşoară până când se fixează în poziţie cu un clic.



2. Fă mişcări line şi stabile cu aparatul tău OneBlade. Mişcă aparatul de ras înainte şi înapoi pentru a te asigura că prinzi părul care creşte în direcţii diferite. Când este necesar, întinde pielea cu mâna liberă pentru a rade zonele ridate, cum ar fi scrotul.



3. Când rasul este complet, scoate accesoriul din aparat. Clăteşte şi curăţă cu apă călduţă atât accesoriul, cât şi aparatul OneBlade.

Raderea cu pieptenele pentru corp Pieptenele pentru corp îţi tunde părul de pe corp la o lungime de 5 mm (3/16 in). Nu utiliza acelaşi pieptene pe faţă şi pe alte părţi ale corpului din motive de igienă.



Pentru a utiliza pieptenele pentru corp, urmează instrucţiunile de mai jos:



1. Ataşează pieptenele pentru corp la lama OneBlade, aplicând o presiune delicată până când se fixează în poziţie cu un clic.

2. Rade corpul cu pieptenele pentru corp ataşat. Tunde contrar direcţiei de creştere a părului pentru cele mai bune rezultate.

3. Când rasul este complet, scoate accesoriul din aparat. Clăteşte şi curăţă cu apă călduţă atât accesoriul, cât şi aparatul OneBlade. Raderea cu OneBlade Intimate Accesoriul de protecţie a pielii pentru lamele OneBlade Intimate asigură un ras precis, protejând în acelaşi timp zonele sensibile de ciupituri şi tăieturi.



Sfaturi pentru ras la bărbaţi: Când îţi razi scrotul, asigură-te că întinzi pielea, astfel încât lama să nu poată intra în contact cu pielea flexibilă.



Sfaturi pentru ras la femei: Când te razi în interiorul labiilor exterioare, asigură-te că întinzi labiile exterioare astfel încât lama să nu poată intra în contact cu labiile interioare. Protejează-ţi labiile interioare cu mâna liberă.



Urmează paşii de mai jos pentru a te rade utilizând accesoriul de protecţie a pielii:



1. Ataşează lama intimă la mânerul OneBlade.

2. Apasă butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul.

3. Cu mâna liberă, trage o zonă mică a pielii cu două degete pentru a întinde pielea şi a face firele de păr să stea în poziţie verticală. Pune lama numai pe pielea complet întinsă.

4. Aplică lama pe piele la un unghi de 90 de grade. Asigură-te că lama este în contact complet cu pielea.

5. Mişcă încet aparatul cu o presiune uşoară, în sens contrar direcţiei de creştere a firelor de păr. Pe măsură ce continui, asigură-te că pielea rămâne întinsă pe durata rasului.



După ce ai terminat de ras, opreşte dispozitivul şi curăţă-l bine.



Consultă întrebările frecvente cu titlul „Cum îmi curăţ aparatul OneBlade?” pentru instrucţiuni detaliate.

