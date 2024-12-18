Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: QP2834/23 , QP2724/31 , QP1424/65 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Ce dispozitive pot conecta la aplicaţia Philips OneBlade?
Cum îmi utilizez aparatul OneBlade pe corp?
De ce încărcarea produsului meu durează mai mult decât este de aşteptat?
Cum ataşez accesoriile cu Philips OneBlade?
De ce nu este furnizat un adaptor împreună cu produsul?
Ce pot utiliza pentru a-mi încărca produsele Philips cu încărcare prin USB?