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Cum îmi utilizez aparatul OneBlade pe corp?

Poţi utiliza accesoriul de protecţie pentru piele şi pieptenii pentru corp pentru a tunde părul de pe corp şi din zonele intime cu OneBlade. Aceste accesorii sunt furnizate cu toate dispozitivele OneBlade Face & Body. Dacă ai un model OneBlade numai pentru faţă, poţi cumpăra kitul pentru faţă şi corp separat din magazinul nostru online. Kitul pentru corp este compatibil cu toate modelele OneBlade, inclusiv OneBlade Pro.

Citeşte mai departe despre modul de utilizare a accesoriilor pentru a-ţi tunde părul de pe corp cu OneBlade.

Notă: Philips OneBlade este conceput să tundă şi să radă părul de pe faţă şi de pe corp. Nu este destinat pentru tunderea sau raderea părului de pe cap (scalp). Consultă selecţia Philips de aparate de tuns şi aparate de tuns multifuncţionale pentru a găsi un produs adecvat pentru părul de pe cap.
 

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: QP2834/23 , QP2724/31 , QP1424/65 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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