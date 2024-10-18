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Dispozitivul Lumea este furnizat cu diferite accesorii, fiecare fiind destinat utilizării pe o anumită zonă a corpului. Nu folosi accesoriile pe zone cărora nu le sunt destinate. Consultă manualul de utilizare pentru a stabili ce accesorii au fost livrate împreună cu modelul tău de aparat Lumea.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: BRI953/02, BRI977/00, BRI976/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Pot utiliza Philips Lumea dacă sunt gravidă sau alăptez?
Există efecte secundare ale utilizării Philips Lumea?
Cât de des trebuie să utilizez Philips Lumea?
Philips Lumea este adecvat pentru toate tonurile de piele şi toate culorile de păr corporal?
Cum să mă pregătesc pentru un tratament cu aparatul Philips Lumea?
Cum să găsesc intensitatea luminoasă potrivită pentru mine a dispozitivului Philips Lumea?
De ce dispozitivul meu Philips Lumea se încălzeşte în timpul utilizării?
Philips Lumea poate fi utilizat şi de bărbaţi?
Voi vedea rezultate mai bune dacă utilizez Philips Lumea mai des?
Pot utiliza Philips Lumea în zona inghinală?
La ce vârstă pot utiliza Philips Lumea?
Lumina pulsată de Philips Lumea este sigură pentru ochii mei?
Cum îmi curăţ aparatul Philips Lumea?
De ce trebuie să îndepărtez părul înainte de efectuarea unui tratament cu dispozitivul Lumea?
De ce accesoriul dispozitivului meu Philips Lumea nu are sticlă?
De ce există o bulă de aer pe sticla dispozitivului meu Philips Lumea?
Care sunt diferenţele dintre accesoriile Philips Lumea?
Cum să obţin rezultatele dorite folosind Philips Lumea?