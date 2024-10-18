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Care sunt diferenţele dintre accesoriile Philips Lumea?

Dispozitivul Lumea este furnizat cu diferite accesorii, fiecare fiind destinat utilizării pe o anumită zonă a corpului. Nu folosi accesoriile pe zone cărora nu le sunt destinate. Consultă manualul de utilizare pentru a stabili ce accesorii au fost livrate împreună cu modelul tău de aparat Lumea. 

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: BRI953/02, BRI977/00, BRI976/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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