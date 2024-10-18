Care sunt diferenţele dintre accesoriile Philips Lumea?

Accesoriul pentru faţă are un design mic şi plat şi are cea mai mică dimensiune a ferestrei, pentru un tratament precis sub pomeţi. De asemenea, are un filtru roşu suplimentar integrat pentru tratamentul feţei sub pomeţi.

Notă: Lumea nu trebuie utilizat pe gât şi faţă la bărbaţi. Firele de păr din aceste zone au caracteristici diferite.