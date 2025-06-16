  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

    Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch

    Monitoarele Philips Touch oferă soluții inovatoare și ușor de utilizat pentru o gamă largă de scenarii și profesii. Echipate cu tehnologie tactilă Projected-Capacitive (P-Cap), aceste display-uri interactive suportă până la 10 puncte de atingere și beneficiază de protecție avansată IP65 împotriva contactului, apei și prafului.

    Afişaj SmoothTouch pentru comenzi tactile naturale şi fluide

    Acest afişaj de la Philips utilizează tehnologia tactilă capacitivă proiectată în 10 puncte, pentru răspuns uniform. Poţi utiliza pe deplin noile capabilităţi ale aplicaţiilor bazate pe comenzi tactile şi îţi poţi readuce la viaţă vechile aplicaţii. Tastezi cu 10 degete sau joci jocuri interactive incitante cu prietenii. Colaborezi interactiv cu colegii la şcoală sau la serviciu şi îţi măreşti productivitatea şi eficienţa.

    Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

    Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

    SmartContrast pentru detalii negre, bogate

    SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.

    Mod LowBlue Mode pentru o productivitate care menajează ochii

    Studiile au demonstrat că, aşa cum razele ultraviolete pot cauza leziuni oculare, şi razele de lumină albastră cu lungime redusă de undă provenite de la afişajele cu LED-uri pot cauza leziuni oculare şi pot afecta vederea în timp. Dezvoltată pentru confort, setarea de mod LowBlue de la Philips utilizează o tehnologie software inteligentă pentru a reduce lumina albastră dăunătoare, cu lungime de undă redusă.

    Oboseala ochilor redusă cu tehnologia fără scintilaţii

    Datorită modului în care luminozitatea este controlată în ecranele cu LED-uri şi iluminare de fundal, unii utilizatori experimentează scintilaţii pe ecranele lor, ceea ce cauzează oboseala ochilor. Tehnologia fără scintilaţii de la Philips aplică o nouă soluţie pentru a regla luminozitatea şi a reduce şi mai mult scintilaţiile pentru o vizualizare mai confortabilă.

    Afişajul VA oferă imagini uimitoare cu unghiuri largi de vizionare

    Afişajul cu LED VA de la Philips utilizează o tehnologie avansată de aliniere verticală pe mai multe domenii care îţi oferă un raport de contrast static foarte înalt pentru imagini foarte vii şi luminoase. Pentru că aplicaţiile standard de birou sunt manevrate cu uşurinţă, este adecvat în mod special pentru fotografii, navigare pe web, filme, jocuri şi aplicaţii grafice solicitante. Tehnologia optimizată de gestionare a pixelilor îţi oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 grade, rezultând imagini foarte clare.

    HDMI asigură conectivitatea digitală universală

    Un echipament compatibil HDMI dispune de toate dispozitivele hardware necesare pentru a accepta o intrare Interfaţă multimedia de înaltă definiţie (HDMI). Cablul HDMI permite transmiterea semnalelor digitale video şi audio de înaltă calitate printr-un singur cablu de la un PC sau de la orice număr de surse AV (inclusiv set-top box-uri, DVD playere, receivere A/V şi camere video).

    Suportul VESA asigură flexibilitate

    Punct de vânzare (POS)

    Monitoarele Philips Touch sunt alegerea perfectă pentru toate nevoile tale de retail și Point of Sale. Conectează-le la sistemul tău POS pentru o gestionare ușoară a stocurilor, pentru a asista clienții mai eficient, pentru a îmbunătăți experiența la casă și multe altele.

    Punct de informare (POI)

    Monitoarele Philips Touch aduc dinamism și confort în mediile Point of Information, permițând utilizatorilor să acceseze informațiile cu ușurință în aeroporturi, centre comerciale, gări, spații de divertisment și multe altele.

    Rezistente la apă şi la praf

    Pentru mediile mai puţin perfecte, ai nevoie de un monitor proiectat să reziste la stropirea cu apă şi la pătrunderea prafului, care se întâmplă în viaţa de zi cu zi. Afişajele Philips respectă standardul IP internaţional de rezistenţa la apă şi praf. Acestea rezistă la stropirea cu apă şi la pătrunderea prafului, care se întâmplă în viaţa de zi cu zi.

    * Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
    * Material şi grosime mănuşă: nitril (0,15 mm), bumbac (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
    * Consultă secţiunea referitoare la „SmoothTouch” din manualul de utilizare pentru mai multe detalii despre compatibilitatea sistemelor de operare cu funcţia tactilă.
    * Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2
    * Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.
    * Zonă sRGB pe baza CIE1931
    * Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.
    * Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.

