Rezistente la apă şi la praf

Pentru mediile mai puţin perfecte, ai nevoie de un monitor proiectat să reziste la stropirea cu apă şi la pătrunderea prafului, care se întâmplă în viaţa de zi cu zi. Afişajele Philips respectă standardul IP internaţional de rezistenţa la apă şi praf. Acestea rezistă la stropirea cu apă şi la pătrunderea prafului, care se întâmplă în viaţa de zi cu zi.