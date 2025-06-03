QD-OLED Care

Căutare termeni
Ajută la prevenirea arderii logo-ului, în special în situațiile în care logo-ul rămâne în același loc pentru o perioadă lungă de timp
Recunoaște simultan mai multe logo-uri.
Nivelul 2: reducerea luminozității cu 20% Rezultatul este un impact minim asupra calității generale a vizionării și protejarea zonelor sensibile ale ecranului.
Nivelul 1: reducerea luminozității cu 10%
Reduce luminozitatea în zonele în care se manifestă o diferență semnificativă între zonele luminoase și cele întunecate, cum ar fi de ex. letter boxele (bare negre în partea de sus și de jos) sau pillar boxele (bare laterale), care sunt frecvente la redarea de filme sau la utilizarea mai multor ferestre/surse.
Detectează panourile statice principale (de ex., bara de activități Windows) care rămân vizibile pentru o perioadă lungă de timp. Reduce luminozitatea în aceste zone pentru a preveni reținerea imaginii. Ideal pentru utilizatorii care lucrează sau joacă frecvent jocuri cu elemente statice ale interfeței de utilizator.
Această caracteristică echilibrează performanța și securitatea panoului fără intervenții din partea utilizatorului.
Gaming Monitor
Monitor pentru jocuri QD OLED
27M2N8500/00
Curved Gaming Monitor
Monitor pentru jocuri QD OLED
34M2C6500/00
Gaming Monitor
Monitor pentru jocuri QD OLED
49M2C8900/00
Curved Gaming Monitor
Monitor pentru jocuri QD OLED
34M2C8600/00
Gaming Monitor
Monitor pentru jocuri QD OLED
49M2C8900L/00
4K UHD gaming monitor
Monitor pentru jocuri QD OLED
32M2N8900/00
