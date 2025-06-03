Căutare termeni

    Philips oled care banner image

    Prezentare generală a funcțiilor

    QD-OLED Care

    Monitoarele Philips Evnia sunt echipate cu instrumente software care sunt printre cele mai bune - previn arderea imaginii și mențin monitorul în stare bună. O problemă potențială asociată cu panourile QD-OLED este riscul de ardere a imaginii. Cu toate acestea, cu o îngrijire corespunzătoare, acest risc este foarte redus în cazul panourilor QD-OLED.

    Protecție împotriva logo-urilor multiple

    Detectează și dezactivează logo-urile statice de pe ecran.


    Ajută la prevenirea arderii logo-ului, în special în situațiile în care logo-ul rămâne în același loc pentru o perioadă lungă de timp

    Detects and dims static logos on screen before and after

    Detectare automată


    Recunoaște simultan mai multe logo-uri. 

    Automatic logo detection gaming in use

    Niveluri de reducere a luminozității


    Nivelul 1: reducerea luminozității cu 10%   

    Nivelul 2: reducerea luminozității cu 20%

     

    Rezultatul este un impact minim asupra calității generale a vizionării și protejarea zonelor sensibile ale ecranului.

    Luminance reduction before and after

    Limitator de luminozitate a marginilor

     

    Reduce luminozitatea în zonele în care se manifestă o diferență semnificativă între zonele luminoase și cele întunecate, cum ar fi de ex. letter boxele (bare negre în partea de sus și de jos) sau pillar boxele (bare laterale), care sunt frecvente la redarea de filme sau la utilizarea mai multor ferestre/surse.

    Limitator de luminozitate pe panoul principal

     
    Identifică panourile statice principale și le estompează pentru a le proteja.




    Detectează panourile statice principale (de ex., bara de activități Windows) care rămân vizibile pentru o perioadă lungă de timp. Reduce luminozitatea în aceste zone pentru a preveni reținerea imaginii. Ideal pentru utilizatorii care lucrează sau joacă frecvent jocuri cu elemente statice ale interfeței de utilizator.

    Detectează panourile statice principale (de ex., bara de activități Windows) care rămân vizibile pentru o perioadă lungă de timp. Reduce luminozitatea în aceste zone pentru a preveni reținerea imaginii. Ideal pentru utilizatorii care lucrează sau joacă frecvent jocuri cu elemente statice ale interfeței de utilizator.

    Protecție termică

     
     
    Controlează proactiv temperatura panoului prin reducerea luminozității atunci când temperatura crește. Ajută la menținerea temperaturii monitorului sub 60°C, asigurând o durată lungă de viață și performanțe stabile, în special în timpul jocurilor intense.

    Cum funcționează:

    • Dacă temperatura depășește 60 °C, luminozitatea este redusă automat.
    • Controlează proactiv temperatura panoului prin reducerea luminozității atunci când crește temperatura. 
    • Ajută la menținerea temperaturii monitorului sub 60°C, asigurând o durată lungă de viață și performanțe stabile, în special  în timpul jucării  intense a jocurilor.

     

    Această caracteristică echilibrează performanța și securitatea panoului fără intervenții din partea utilizatorului.

