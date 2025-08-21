Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    Philips Brilliance 27E3U7903 image

    Philips
    Brilliance 27E3U7903

    Află mai multe

    Conceput pentru creatori. Calibrat pentru perfecțiune

     
    Descoperă puterea rezoluției 5K – ecranul dvs. perfect, cu conexiune Thunderbolt™ 4 fluidă, funcție Calman Ready pentru culori calibrate și precizie la nivel de studiou.

    Precizie optimizată la perfecțiune

    Motor vizual pentru un studiou creativ modern


    Pentru profesioniștii care au nevoie de mai mult decât numai de pixeli – monitorul Philips Brilliance 27E3U7903 oferă o rezoluție 5K cu 218 PPI pentru detalii ultra-fine, culori fidele și compatibilitate fără probleme.

    visualization for 4k vs 5k

    Fie că editați un film de lung metraj, creați obiecte 3D sau proiectați imagini extrem de autentice, fiecare nuanță și fiecare cadru vor fi redate exact așa cum v-ați imaginat.

     

    • Rezoluție 5120 x 2880 5K UHD
    • 99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
    • Precizie culori Delta E <2
    • Acreditare HDR600

     

    a woman editing and crafting assets with Philips monitor

    Proiectat, având în vedere autorul

    Fiecare pixel și fiecare detaliu vor fi exact așa cum trebuie să fie


    De la coloriști și animatori la producătorii muzicali și designerii de jocuri – monitorul Philips Brilliance își adaptează stilul la orice procedură de lucru, cu o precizie perfectă.  Lentila frontală elegantă, cu tratament antireflex, asigură o vizionare confortabilă în orice condiții de iluminare. Designul curat și minimalist se potrivește perfect  mediului creativ.ts.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

     

    Realizatori de filme și
    editori video

     
    HDR600, Calman Ready, precizie la nivel de imagini

     

    Designeri 

     
    99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, puritate antireflexivă

     

    Animatori și designeri
    de jocuri

     
    Detalii 5K, Smart KVM, viteză Thunderbolt 4

     

    Fotografi și
    coloriști

     
    Display P3/AdobeRGB, calibrat din fabrică, redare autentică a pixelilor

     

    Realizatori de filme și
    editori video

     
    HDR600, Calman Ready, precizie la nivel de imagini

     

    Designeri 

     
    99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, puritate antireflexivă

     

    Animatori și designeri
    de jocuri

     
    Detalii 5K, Smart KVM, viteză Thunderbolt 4

     

    Fotografi și
    coloriști

     
    Display P3/AdobeRGB, calibrat din fabrică, redare autentică a pixelilor

    Performanță, andocare și livrare

    Thunderbolt™ 4. Andocare completă. Nu mai există dezordine


    Numai un singur cablu. Posibilități nelimitate. Monitorul Phlips Brilliance este mai mult decât un display - este nodulul central al echipamentului dvs. creativ. Datorită intrării/ieșirii Thunderbolt™ 4, funcționalității de conectare în serie și funcționalității complete de andocare, studioul dvs. va fi mai organizat, mai rapid și mai performant.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

    Setările dvs. – simplificate

    Thunderbolt™ 4

    Smart KVM

    5MP AI Webcam

    USB-C Docking

    Întotdeauna curat și precis

    O cameră web care lucrează la fel de intens ca și dvs.


    Camera web 5MP cu cadru automat vă păstrează cu claritate și în centrul cadrului, indiferent de cum vă mișcați în acel moment. Este ideală pentru creatorii hibrizi, care păstrează echilibrul dintre colaborarea și concentrarea profundă.

    Philips Evnia AI autoframing feature

    Creat pentru a inspira


    Design minimalist. Performanță maximă.

    Inspirat de studii moderne creative, monitorul Philips Brillianse va aduce un plus de rafinament spațiului dvs. Liniile curate, estetica modernă și soluțiile constructive funcționale vor crea un mediu în care vă va face plăcere să lucrați.

    ready to create with philips brilliance monitor

    Sunteți pregătiți pentu a începe să creați?

     
    Îmbunătățiți-vă studioul cu monitorul Philips Brilliance

    Află mai multe

    Făcând clic pe link, veți părăsi site-ul web oficial Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Orice link-uri către site-uri web ale terților care pot apărea pe acest site sunt furnizate numai pentru comoditatea dumneavoastră și nu reprezintă în niciun fel afiliere sau aprobare a informațiilor furnizate pe acele site-uri web conectate. Philips nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel cu privire la site-urile web ale unor terțe părți sau la informațiile conținute în acestea.

    Continuă

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


    Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

    Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

     

    Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
    Vezi T&C aici.

    Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

    Persoane image
    *
    Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
    Ce înseamnă aceasta?

    Despre noi

    Asistenţă pentru magazinul online
    Caută comandă
    A.N.P.C.
    A.N.P.C. - SAL
    Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
    Despre Philips
    Contactează-ne
    Termeni și Condiții
    Informatii privind condiţiile de legalitate
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Toate drepturile rezervate.

    Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.