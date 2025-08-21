Căutare termeni
Pentru profesioniștii care au nevoie de mai mult decât numai de pixeli – monitorul Philips Brilliance 27E3U7903 oferă o rezoluție 5K cu 218 PPI pentru detalii ultra-fine, culori fidele și compatibilitate fără probleme.
Fie că editați un film de lung metraj, creați obiecte 3D sau proiectați imagini extrem de autentice, fiecare nuanță și fiecare cadru vor fi redate exact așa cum v-ați imaginat.
Fie că editați un film de lung metraj, creați obiecte 3D sau proiectați imagini extrem de autentice, fiecare nuanță și fiecare cadru vor fi redate exact așa cum v-ați imaginat.
De la coloriști și animatori la producătorii muzicali și designerii de jocuri – monitorul Philips Brilliance își adaptează stilul la orice procedură de lucru, cu o precizie perfectă. Lentila frontală elegantă, cu tratament antireflex, asigură o vizionare confortabilă în orice condiții de iluminare. Designul curat și minimalist se potrivește perfect mediului creativ.ts.
Realizatori de filme și
editori video
Designeri
Animatori și designeri
de jocuri
Fotografi și
coloriști
Numai un singur cablu. Posibilități nelimitate. Monitorul Phlips Brilliance este mai mult decât un display - este nodulul central al echipamentului dvs. creativ. Datorită intrării/ieșirii Thunderbolt™ 4, funcționalității de conectare în serie și funcționalității complete de andocare, studioul dvs. va fi mai organizat, mai rapid și mai performant.
Camera web 5MP cu cadru automat vă păstrează cu claritate și în centrul cadrului, indiferent de cum vă mișcați în acel moment. Este ideală pentru creatorii hibrizi, care păstrează echilibrul dintre colaborarea și concentrarea profundă.
