Geantă din fibră de kapok: moale, compostabilă, livrare fără daune

Geanta noastră din fibră de kapok este moale, uşoară şi fabricată din fibre naturale de plante, care îţi protejează ecranul de zgârieturi şi deteriorări produse în timpul transportului. Se simte blândă la atingere, se poate manevra în siguranţă şi este complet compostabilă; se întoarce în pământ când îşi termină treaba. Această geantă oferă protecţie ecologică în timpul transportului şi al expedierii. Uşor de despachetat şi blândă cu planeta.