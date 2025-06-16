  • Comenzile plasate începând cu data de 22 Decembrie vor fi procesate și expediate începând cu data de 2 Ianuarie.

Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    Professional use
    recenzii

    Business Monitor

    Eficienţa incredibilă se combină cu economia mare de energie

    PRP

    Acest produs nu mai este oferit
    Vezi modelele

    Monitoare Philips

    Ecologice

    Monitoarele Philips dispun de tehnologii ecologice inovatoare, pentru un viitor mai ecologic: eficienţa energetică, ambalajul complet reciclabil, respectarea unor standarde de mediu internaţionale stricte şi lipsa substanţelor dăunătoare, precum mercurul şi PVC/BFR, sunt câteva dintre caracteristicile care ajută la crearea unui viitor mai luminos pentru toţi.

    Fotografie a produsului standard Fotografie a produsului alternativ Fotografie a produsului alternativ

    Staţie de andocare USB-C încorporată

    Staţie de andocare USB-C încorporată

    Acest afişaj Philips dispune de staţie de andocare USB de tip C încorporată, cu funcţie de alimentare. Conectorul USB-C subţire şi reversibil permite andocarea uşoară, printr-un singur cablu. Simplifică totul conectându-ţi toate perifericele, precum tastatura, mouse-ul şi cablul Ethernet RJ-45, la staţia de andocare a monitorului. Nu trebuie decât să conectezi notebookul şi acest monitor utilizând un singur cablu USB-C pentru a viziona conţinut video la rezoluţie înaltă şi a transfera date la viteze foarte mari, alimentându-ţi şi încărcându-ţi în acelaşi timp notebookul.

    Ambalaj ecologic

    Ambalaj cu materiale 100% reciclabile şi certificat FSC

    Acest monitor este ambalat cu materiale 100% reciclabile şi este certificat FSC. Această certificare garantează că ambalajul este conceput cu accent pe sustenabilitatea mediului.

    Materiale EcoSmart

    Fabricat din 85% PCR şi 5% plastic care riscă să ajungă în ocean

    A fi ecologic înseamnă a reutiliza materiale vechi. De aceea, acest monitor Philips este realizat cu 85% materiale plastice reciclate post-consum şi 5% plastic care riscă să ajungă în ocean, făcând astfel un efort concertat pentru reducerea deşeurilor.

    Ghid de utilizare Fişa produsului
    Feature image_100% Recycled Aluminium

    Bază şi suport din aluminiu reciclat 100%

    Concepută ţinând cont de sustenabilitate, această alegere ecologică îmbină durabilitatea elegantă cu o amprentă redusă asupra mediului, oferind o bază solidă şi elegantă pentru spaţiul tău de lucru.

    Geantă din fibră de kapok: moale, compostabilă, livrare fără daune

    Geanta noastră din fibră de kapok este moale, uşoară şi fabricată din fibre naturale de plante, care îţi protejează ecranul de zgârieturi şi deteriorări produse în timpul transportului. Se simte blândă la atingere, se poate manevra în siguranţă şi este complet compostabilă; se întoarce în pământ când îşi termină treaba. Această geantă oferă protecţie ecologică în timpul transportului şi al expedierii. Uşor de despachetat şi blândă cu planeta.

    Philips este dedicat monitoarelor sustenabile și eco-prietenoase

    Philips este dedicat monitoarelor sustenabile și eco-prietenoase

    Folosim ambalaje 100% reciclabile. La unele modele selectate utilizăm până la 85% plastic reciclat post-consum.

    Restricţionarea substanţelor periculoase

    Restricţionarea substanţelor periculoase

    Design fără halogen pentru a reduce la minimum impactul asupra mediului înconjurător

    O soluție pentru toți

    Tehnologie pentru economii de energie

    Datorită comutatorului hard de 0 wați, consumul de energie poate fi redus complet la zero, scăzând și mai mult amprenta de carbon. Monitorul detectează lumina ambientală și ajustează luminozitatea ecranului, o menține eficient cu un consum redus și detectează mișcarea pentru a economisi energie atunci când nu este utilizat.

    Monitoare Power Sensor Calculator de energie pentru monitor

    Compară

    Compară

    Recenzii

    Servicii şi asistenţă pentru clienţi

    Obţine sfaturi şi recomandări pentru produsul tău, găseşte manuale, află cele mai bune sfaturi şi trucuri şi depanează orice probleme

    CustomerSupport

    Pagina principală de asistenţă

    Găseşte toate subiectele de asistenţă şi multe altele

    MagnifyingGlass

    Găseşte produsul potrivit

    Caută după numărul modelului şi găseşte informaţii specifice produsului

    Compară

    Compară
    Business Monitor
    Business Monitor
    * Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
    * Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.
    * Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
    * Zona sRGB pe baza CIE1931, zona NTSC pe baza CIE1976.
    * Reţine că PowerSensor 2 este funcţional doar cu Windows 11 instalat. Când este activat PowerSensor 2, WAL înseamnă Blocare la distanţă, iar WOA înseamnă Activare.
    * Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2
    * Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.
    * Garanţia de 5 ani este o garanţie limitată voluntară a producătorului. Se aplică numai în ţările enumerate pe această pagină: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge. Pentru consumatori, aceasta este furnizată în plus faţă de drepturile lor legale în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile şi fără a le afecta. Pentru utilizatorii finali care nu sunt consumatori (întreprinderi/profesionişti), se aplică numai termenii de garanţie limitată ai producătorului.
    * Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.
    * Produsele şi accesoriile enumerate în această broşură pot fi diferite în funcţie de ţară şi regiune.

    Despre noi

    Asistenţă pentru magazinul online
    Caută comandă
    A.N.P.C.
    A.N.P.C. - SAL
    Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
    Despre Philips
    Contactează-ne
    Termeni și Condiții
    Informatii privind condiţiile de legalitate
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Toate drepturile rezervate.

    Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.