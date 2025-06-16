Căutare termeni
Acest afişaj Philips dispune de staţie de andocare USB de tip C încorporată, cu funcţie de alimentare. Conectorul USB-C subţire şi reversibil permite andocarea uşoară, printr-un singur cablu. Simplifică totul conectându-ţi toate perifericele, precum tastatura, mouse-ul şi cablul Ethernet RJ-45, la staţia de andocare a monitorului. Nu trebuie decât să conectezi notebookul şi acest monitor utilizând un singur cablu USB-C pentru a viziona conţinut video la rezoluţie înaltă şi a transfera date la viteze foarte mari, alimentându-ţi şi încărcându-ţi în acelaşi timp notebookul.
Acest monitor este ambalat cu materiale 100% reciclabile şi este certificat FSC. Această certificare garantează că ambalajul este conceput cu accent pe sustenabilitatea mediului.
A fi ecologic înseamnă a reutiliza materiale vechi. De aceea, acest monitor Philips este realizat cu 85% materiale plastice reciclate post-consum şi 5% plastic care riscă să ajungă în ocean, făcând astfel un efort concertat pentru reducerea deşeurilor.
Concepută ţinând cont de sustenabilitate, această alegere ecologică îmbină durabilitatea elegantă cu o amprentă redusă asupra mediului, oferind o bază solidă şi elegantă pentru spaţiul tău de lucru.
Geanta noastră din fibră de kapok este moale, uşoară şi fabricată din fibre naturale de plante, care îţi protejează ecranul de zgârieturi şi deteriorări produse în timpul transportului. Se simte blândă la atingere, se poate manevra în siguranţă şi este complet compostabilă; se întoarce în pământ când îşi termină treaba. Această geantă oferă protecţie ecologică în timpul transportului şi al expedierii. Uşor de despachetat şi blândă cu planeta.
