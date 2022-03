Da, becurile LED Philips pentru modernizare au o durată de viață extinsă, ceea ce înseamnă că vei reduce costurile și eforturile asociate înlocuirii frecvente a becurilor. Un bec cu halogen standard are o durată de viață de 500 de ore, iar un bec LED, spre exemplu Ultinon Pro9000, are o durată de viață de 5000 de ore. În plus, becurile LED utilizează semnificativ mai puțină energie (de exemplu, becurile cu halogen H4 consumă 55 W, iar becurile LED-HL [≈H4] consumă aproximativ 20 W).