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Tehnologie Triple Action Lift & Cut
Lame NanoTech Dual Precision
Cap cu mobilitate 360°
Ghidare activă pentru presiune şi mişcare
7 ani garanţie*****
Sistemul nostru brevetat Triple Action Lift & Cut ridică uşor părul de la rădăcină pentru a-l tăia cu precizie până la -0,08 mm (la nivelul rădăcinii), fără a tăia pielea. Pentru un bărbierit perfect de lungă durată.
Capetele complet flexibile şi mai mici, compacte, cu modele de întindere a pielii, se adaptează dinamic la fiecare linie a feţei. Pentru un contact constant cu pielea și cu 20% mai multă precizie** în prinderea firelor de păr dificile de pe gât şi sub nas. Precizie peste tot.
Concepute pentru a prinde părul care creşte în direcţii diferite, lamele NanoTech Dual Precision cu rotire la 360° prind cu 25% mai mult păr per trecere*, cu 8 milioane de mişcări de tăiere pe minut, pentru eficienţă precisă chiar şi pe o barbă de 1 zi, 3 zile sau 7 zile.
Noutăţi
Premii
4.6
din 5
167
Recenzii
85%
recomandă acest produs
IulianCNZ
07/07/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Este un aparat de ras bun, dar prețul este prea mare…
Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Aparat electric de bărbierit umed/uscat - SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-21
Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Aparat electric de bărbierit umed/uscat - SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-21
Route67
13/12/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent!
Cel mai bun aparat de ras pe care l-am avut! Il folosesc cu gel de ras. Dupa ras, aplic crema de la L'Oreal sau Avene. Barbiereste excelent, fara iritatii. Am instalat aplicatia Groom Tribe care iti arata in timp realcum sa te barbieresti (presiune aplicata si miscari). Respectati instructiunile de utilizare si indicatiile de curatare! Per total, aparatul e top.
Avantaje
Practic, util, usor de utilizat. Barbiereste rapid, fara iritatii, daca este utilizat conform recomandarilor. Este intuitiv si usor de folosit.
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Aparat de bărbierit electric umed/uscat - SkinIQ Pro
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Aparat de bărbierit electric umed/uscat - SkinIQ Pro
27/11/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Best of ever
Este un aparat de vis, cu toate ca vin tot de pe seria 9000,dar free Acum 9 ani.. 😂 😂 Și va spun cu mana pe inima, ca nu exista termen de comparație, i9000 ultra este din alta lume
Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Aparat de bărbierit electric umed/uscat - SkinIQ Pro
Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Aparat de bărbierit electric umed/uscat - SkinIQ Pro
vs Philips seria 3000
vs modelul anterior
vs înveliş fără mărgele
vs apă în cartuş
La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare