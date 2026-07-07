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  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
  • Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele

i9000 Prestige UltraAparat electric de bărbierit umed/uscat - SkinIQ Pro

XP9403/31

4.6
| (167) Recenzii | 85% recomandă acest produs

3 premii

Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele
Philips i9000 Prestige Ultra, cel mai inovator aparat de bărbierit, cu sistem Triple Action Lift & Cut care taie părul la nivelul rădăcinii, chiar şi în zonele greu de bărbierit. SkinIQ Pro oferă acum 5 moduri de bărbierire pentru un confort maxim al pielii.
Vezi toate beneficiile

Garanție extinsă

cu tehnologia SkinIQ Pro

Bărbierit precis pentru întreaga zi, confort maxim pentru piele

  • Tehnologie Triple Action Lift & Cut

  • Lame NanoTech Dual Precision

  • Cap cu mobilitate 360°

  • Ghidare activă pentru presiune şi mişcare

  • 7 ani garanţie*****

Bărbierit precis la nivelul rădăcinii, rezultat de lungă durată

Bărbierit precis la nivelul rădăcinii, rezultat de lungă durată

Sistemul nostru brevetat Triple Action Lift & Cut ridică uşor părul de la rădăcină pentru a-l tăia cu precizie până la -0,08 mm (la nivelul rădăcinii), fără a tăia pielea. Pentru un bărbierit perfect de lungă durată.

Precizie, chiar şi în zonele cel mai greu de bărbierit

Precizie, chiar şi în zonele cel mai greu de bărbierit

Capetele complet flexibile şi mai mici, compacte, cu modele de întindere a pielii, se adaptează dinamic la fiecare linie a feţei. Pentru un contact constant cu pielea și cu 20% mai multă precizie** în prinderea firelor de păr dificile de pe gât şi sub nas. Precizie peste tot.

Eficient la fiecare trecere, chiar şi pentru o barbă de 1, 3 sau 7 zile

Eficient la fiecare trecere, chiar şi pentru o barbă de 1, 3 sau 7 zile

Concepute pentru a prinde părul care creşte în direcţii diferite, lamele NanoTech Dual Precision cu rotire la 360° prind cu 25% mai mult păr per trecere*, cu 8 milioane de mişcări de tăiere pe minut, pentru eficienţă precisă chiar şi pe o barbă de 1 zi, 3 zile sau 7 zile.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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4.6

din 5

167

Recenzii

85%

recomandă acest produs

07/07/2026

România

România

Cumpărător verificat

Este un aparat de ras bun, dar prețul este prea mare…

Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Aparat electric de bărbierit umed/uscat - SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-21

Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige Ultra XP9403/31 Aparat electric de bărbierit umed/uscat - SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-21

13/12/2025

România

România

Cumpărător verificat

Excelent!

Cel mai bun aparat de ras pe care l-am avut! Il folosesc cu gel de ras. Dupa ras, aplic crema de la L'Oreal sau Avene. Barbiereste excelent, fara iritatii. Am instalat aplicatia Groom Tribe care iti arata in timp realcum sa te barbieresti (presiune aplicata si miscari). Respectati instructiunile de utilizare si indicatiile de curatare! Per total, aparatul e top.

Avantaje

Practic, util, usor de utilizat. Barbiereste rapid, fara iritatii, daca este utilizat conform recomandarilor. Este intuitiv si usor de folosit.

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Aparat de bărbierit electric umed/uscat - SkinIQ Pro

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Aparat de bărbierit electric umed/uscat - SkinIQ Pro

27/11/2025

România

România

Cumpărător verificat

Best of ever

Este un aparat de vis, cu toate ca vin tot de pe seria 9000,dar free Acum 9 ani.. 😂 😂 Și va spun cu mana pe inima, ca nu exista termen de comparație, i9000 ultra este din alta lume

Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Aparat de bărbierit electric umed/uscat - SkinIQ Pro

Acest review a fost făcut pentru i9000 Prestige Ultra XP9400/31 Aparat de bărbierit electric umed/uscat - SkinIQ Pro

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Referințe

  1. vs Philips seria 3000

  2. vs modelul anterior

  3. vs înveliş fără mărgele

  4. vs apă în cartuş

  5. La înregistrarea pe Philips.com în termen de 90 de zile de la cumpărare