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Noutăţi
Lame NanoTech Dual Precision
Adecvate seriilor i9000, 9000, 8000 şi 700
Lamele NanoTech DualPrecision bărbieresc precis la nivelul pielii (până la -0,08 mm sub piele), efectuând până la 165.000 de acţiuni de tăiere pe minut. Cele 72 de lame de înaltă performanţă au autoascuţirese şi sunt fabricate în Europa.
Verifică partea din spate a mânerului aparatului de bărbierit pentru a confirma înlocuirea capului. Ai nevoie de ajutor? Vizitează philips.com/accessories
1. Apasă butoanele de eliberare şi detaşează suportul ce ține în poziție capetele de bărbierit. 2. Roteşte inelele de fixare şi scoate-le. 3. Scoate capetele de bărbierit şi introdu-le pe cele de schimb (adânciturile trebuie să se potrivească peste proeminenţe). 4. Pune la loc inelele şi roteşte-le în sensul acelor de ceasornic până auzi un clic. 5. Introdu la loc suportul şi închide.
4.6
din 5
45
Recenzii
86%
recomandă acest produs
Menion
13/02/2024
Polska
Polecam, ostrza rewelacja!
Posiadam starszy model S 9000, golenie wychodziło z coraz gorszymi efektami. Po wymianie na nowsze ostrza SH91 golenie idzie dużo szybciej i uzyskuje się efekt idealnie gładkiej twarzy. Polecam każdemu wymianę na ten nowy model, znacznie leszy niż stary. Zamiast kupować nową golarkę za dużo niższą cenę otrzymałem golarkę z najwyższej półki.
Avantaje
Bardzo dobra jakość, idealne golenie
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Kumak
29/08/2023
Polska
Niesamowite !
Posiadam starszy model s 9000 używam od ok 6 lat postanowilem 2 raz wymienic ostrza i ku mojemu zdziwieniu nie moglem nigdzie znalesc wersji SH90 wyczytalem ze wyszedl ten model z produkcji. Tu przeczytalem opinie innych uzytkownikow i zamowilem nowsze ostrza SH91 szok poprostu nie moglem uwierzyc po 1 goleniu 2 razy szybciej sie teraz gole, golenie idzie gladko nawet na sucho i ten efekt idealnie gladka tważ żałuje że wczesniej nie zmienilem polecam kazdemu wymiane na ten nowy model miazdzy stary 🙂
Avantaje
Precyzja golenia, idealny efekt
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Rakiet7
03/12/2022
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
To produkt na lata używam go już ponad 30 lat jest
Jakość jakość jakość rewelacja uzywałem konkurencji to nie to
Avantaje
Trwalosc
Dezavantaje
Bateria mogła by służyć dłużej
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące
în locurile destinate colectării şi reciclării