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i9000 Prestige Ultra Aparat electric de bărbierit umed/uscat - SkinIQ Pro
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XP9403/31
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Listă cu ingrediente - English (US)
Declaraţie de conformitate UE - English (US)
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Când să înlocuiesc cartuşul staţiei de curăţare Philips?
Cu ce sistem de curăţare e compatibil aparatul de bărbierit Philips?
Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?
De ce încărcarea produsului meu durează mai mult decât este de aşteptat?
Ce pot utiliza pentru a-mi încărca produsele Philips cu încărcare prin USB?
Noutăţi
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i9000Aparat de tuns de precizie
i9000Husă
i9000Husă de călătorie de lux
i9000Accesoriu de curăţare
i9000Suport
i9000Ansamblu pentru masaj facial
i9000Partea inferioară a unităţii de bărbierit
ShaverPieptene reglabil pentru barbă 1-5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Aparat de tuns părul din nas
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Suport pentru capul de bărbierit
Cablu USB
ShaversPerie de curăţat
Aparatul de bărbierit Philips nu funcţionează
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