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  • Ritmuri puternice, bas antrenant
  • Ritmuri puternice, bas antrenant
  • Ritmuri puternice, bas antrenant
  • Ritmuri puternice, bas antrenant
  • Ritmuri puternice, bas antrenant
  • Ritmuri puternice, bas antrenant
  • Ritmuri puternice, bas antrenant
  • Ritmuri puternice, bas antrenant
  • Ritmuri puternice, bas antrenant
  • Ritmuri puternice, bas antrenant

Producție oprită

Căşti

SHE3700RD/00

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Albastru deschis
Albastru deschis
Negru
Negru
Roz
Roz
Roşu
Roşu
Ritmuri puternice, bas antrenant
Căştile intraauriculare de dimensiuni foarte mici, cu bas puternic Philips Vibes dispun de tuburi ovale pentru confort şi finisaj metalizat pentru aspect elegant şi protecţie în plus.
Vezi toate beneficiile

Design compact, cu protecţie prin metalizare în vid

Ritmuri puternice, bas antrenant

  • Drivere 8,6 mm/închise

  • Intraauriculare

3 capace din cauciuc, interschimbabile, oferă fixare optimă

3 capace din cauciuc, interschimbabile, oferă fixare optimă

Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – mici, medii şi mari – pentru o potrivire personalizată şi perfectă

Finisajul colorat, strălucitor arată elegant şi în acelaşi timp protejează

Finisajul colorat, strălucitor arată elegant şi în acelaşi timp protejează

Finisajul de calitate, strălucitor şi colorat conferă un aspect elegant şi în acelaşi timp adaugă o suprafaţă de protecţie în plus.

Bas puternic şi sunet clar cu ajutorul driverelor eficiente

Bas puternic şi sunet clar cu ajutorul driverelor eficiente

Căştile intraauriculare Philips Vibes găzduiesc drivere eficiente într-un design compact. Se potrivesc perfect şi redau sunet clar şi bas puternic.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

25/05/2019

Slovenija

Slovenija

odličen

Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3700BL Slušalke

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE3700BL Slušalke

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