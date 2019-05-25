Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SHE3700PK/00
Ritmuri puternice, bas antrenant
Căştile intraauriculare de dimensiuni foarte mici, cu bas puternic Philips Vibes dispun de tuburi ovale pentru confort şi finisaj metalizat pentru aspect elegant şi protecţie în plus.
Drivere 8,6 mm/închise
Intraauriculare
Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – mici, medii şi mari – pentru o potrivire personalizată şi perfectă
Finisajul de calitate, strălucitor şi colorat conferă un aspect elegant şi în acelaşi timp adaugă o suprafaţă de protecţie în plus.
Căştile intraauriculare Philips Vibes găzduiesc drivere eficiente într-un design compact. Se potrivesc perfect şi redau sunet clar şi bas puternic.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3700BL Slušalke
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3700BL Slušalke