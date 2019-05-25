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Producție oprită
SHE3700BL/00
Drivere 8,6 mm/închise
Intraauriculare
Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – mici, medii şi mari – pentru o potrivire personalizată şi perfectă
Finisajul de calitate, strălucitor şi colorat conferă un aspect elegant şi în acelaşi timp adaugă o suprafaţă de protecţie în plus.
Căştile intraauriculare Philips Vibes găzduiesc drivere eficiente într-un design compact. Se potrivesc perfect şi redau sunet clar şi bas puternic.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3700BL Slušalke
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3700BL Slušalke