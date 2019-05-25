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Producție oprită
SHE3700LB/00
Ritmuri puternice, bas antrenant
Căştile intraauriculare de dimensiuni foarte mici, cu bas puternic Philips MyJam Vibes dispun de tuburi ovale pentru confort şi finisaj metalizat pentru aspect elegant şi protecţie în plus.
Drivere 8,6 mm/închise
Intraauriculare
Finisajul de calitate, strălucitor şi colorat conferă un aspect elegant şi în acelaşi timp adaugă o suprafaţă de protecţie în plus.
Capacele auriculare sunt disponibile în 3 mărimi – mici, medii şi mari – pentru o potrivire personalizată şi perfectă
Căşti intraaruric. foarte mici, care se potriv. perfect în ureche, creând un dop care bloch. zgomotul din ext.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3700BL Slušalke
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE3700BL Slušalke