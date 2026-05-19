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Acest produs
Shaver 3000 Series
Aparat electric de bărbierit umed şi uscat
360,99 lei
SH30
Capete de bărbierit de schimb
136,99 lei
360,99 lei
360,99 lei
Capete 5D pivotante şi flexibile
Lame PowerCut
Bărbierit umed şi uscat
Sistem de bărbierire anticoroziune
Prin flexarea şi pivotarea în cinci direcţii, capul de ras se adaptează conturului feţei şi taie firele de păr exact deasupra nivelului pielii, pentru un bărbierit curat şi confortabil, chiar şi pe pielea sensibilă.
27 de lame cu ascuţire automată taie în mod consecvent fiecare fir de păr chiar deasupra nivelului pielii, pentru un finisaj neted şi uniform de fiecare dată. Lamele noastre cu ascuţire automată rămân ca noi timp de 2 ani.
Aparatul de bărbierit este conceput pentru a fi o soluţie versatilă, care îţi permite să îţi razi cu încredere atât faţa, cât şi capul
4.7
din 5
429
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Zbor
19/05/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte bun
Este perfect pentru barba mea. Nu am probleme cu el.
Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3244/12 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat
Date of Use 2026-05-08
Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3244/12 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat
Date of Use 2026-05-08
Soso Deva
10/03/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul este bun.
Este ok, am mai avut aparate de ras electrice si aveam pretentii. S-a ridicat la nivelul pretentiilor mele. Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3143/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3143/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat
Philcris
09/01/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs ok
Super ok. Am mai avut o astfel de mașină de bărbierit și funcționează de ani de zile
Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3144/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat
Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3144/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat