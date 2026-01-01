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S2882/00
Capete flexibile 6D
Lame PowerCut
Oţel de producţie europeană rezistent la coroziune
Bărbierit umed şi uscat
Designul special permite fiecărui cap să se flexeze independent pentru un contact optim cu pielea, asigurând o experienţă de bărbierit confortabilă şi rapidă.
27 de lame cu autoascuţire, cu 3,5 milioane de mişcări de tăiere/minut, taie în mod constant fiecare fir de păr până la 0,046 mm pentru un finisaj neted şi uniform de fiecare dată.
Lamele cu autoascuţire sunt fabricate din oţel de calitate chirurgicală pentru a rezista la coroziune şi rămân ca noi timp de 2 ani.
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