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  • Bărbierit rapid şi fin
  • Bărbierit rapid şi fin
  • Bărbierit rapid şi fin
  • Bărbierit rapid şi fin
  • Bărbierit rapid şi fin
  • Bărbierit rapid şi fin
  • Bărbierit rapid şi fin
  • Bărbierit rapid şi fin
  • Bărbierit rapid şi fin
  • Bărbierit rapid şi fin
  • Bărbierit rapid şi fin
  • Bărbierit rapid şi fin
  • Bărbierit rapid şi fin
  • Bărbierit rapid şi fin
  • Bărbierit rapid şi fin

Noutăţi

Shaver 2000 SeriesAparat electric de bărbierit umed şi uscat

S2882/00

Bărbierit rapid şi fin
Aparatul de bărbierit Philips seria 2000 îţi oferă un bărbierit confortabil şi curat la un preţ accesibil. Capetele flexibile 6D, cele 27 de lame PowerCut cu autoascuţire şi utilizarea umedă şi uscată fac aparatul uşor de folosit şi oferă un raport excelent calitate-preţ.
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Bărbierit rapid şi fin

  • Capete flexibile 6D

  • Lame PowerCut

  • Oţel de producţie europeană rezistent la coroziune

  • Bărbierit umed şi uscat

Capetele flexibile 6D asigură un contact optim cu pielea

Capetele flexibile 6D asigură un contact optim cu pielea

Designul special permite fiecărui cap să se flexeze independent pentru un contact optim cu pielea, asigurând o experienţă de bărbierit confortabilă şi rapidă.

Lame PowerCut pentru un bărbierit mereu precis

Lame PowerCut pentru un bărbierit mereu precis

27 de lame cu autoascuţire, cu 3,5 milioane de mişcări de tăiere/minut, taie în mod constant fiecare fir de păr până la 0,046 mm pentru un finisaj neted şi uniform de fiecare dată.

Lame de producţie europeană anticoroziune

Lame de producţie europeană anticoroziune

Lamele cu autoascuţire sunt fabricate din oţel de calitate chirurgicală pentru a rezista la coroziune şi rămân ca noi timp de 2 ani.

Specificaţii tehnice

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