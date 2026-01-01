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  • Bărbierit rapid
  • Bărbierit rapid
  • Bărbierit rapid
  • Bărbierit rapid
  • Bărbierit rapid
  • Bărbierit rapid
  • Bărbierit rapid
  • Bărbierit rapid
  • Bărbierit rapid
  • Bărbierit rapid
  • Bărbierit rapid
  • Bărbierit rapid
  • Bărbierit rapid
  • Bărbierit rapid

Shaver 1000 SeriesAparat electric de bărbierit umed şi uscat

S1881/00

Bărbierit rapid
Aparatul de bărbierit Philips seria 1000 îţi oferă un bărbierit rapid şi curat la un preţ accesibil. Cele 27 de lame PowerCut cu autoascuţire, utilizare umedă şi uscată şi posibilitate de spălare completă fac aparatul de bărbierit uşor de utilizat şi oferă o valoare excelentă.
Vezi toate beneficiile

Bărbierit rapid

  • Lame PowerCut

  • Capete flexibile 3D

  • Oţel de producţie europeană rezistent la coroziune

  • Bărbierit umed şi uscat

Lame PowerCut pentru un bărbierit mereu precis

Lame PowerCut pentru un bărbierit mereu precis

27 de lame cu autoascuţire, cu 3,5 milioane de mişcări de tăiere/minut, taie în mod constant fiecare fir de păr până la 0,046 mm pentru un finisaj neted şi uniform de fiecare dată.

Lame de producţie europeană anticoroziune

Lame de producţie europeană anticoroziune

Lamele cu autoascuţire sunt fabricate din oţel de calitate chirurgicală pentru a rezista la coroziune şi rămân ca noi timp de 2 ani.

Bărbierit umed şi uscat deasupra chiuvetei sau la duş

Bărbierit umed şi uscat deasupra chiuvetei sau la duş

Alege bărbieritul uscat comod sau bărbieritul umed reconfortant cu spuma sau gelul tău favorite, chiar şi la duş.

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