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S1881/00
Lame PowerCut
Capete flexibile 3D
Oţel de producţie europeană rezistent la coroziune
Bărbierit umed şi uscat
27 de lame cu autoascuţire, cu 3,5 milioane de mişcări de tăiere/minut, taie în mod constant fiecare fir de păr până la 0,046 mm pentru un finisaj neted şi uniform de fiecare dată.
Lamele cu autoascuţire sunt fabricate din oţel de calitate chirurgicală pentru a rezista la coroziune şi rămân ca noi timp de 2 ani.
Alege bărbieritul uscat comod sau bărbieritul umed reconfortant cu spuma sau gelul tău favorite, chiar şi la duş.
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