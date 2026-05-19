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  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
  • Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă

Shaver 3000 SeriesAparat electric de bărbierit umed şi uscat

S3244/12

4.7
| (429) Recenzii | 94% recomandă acest produs
Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă
Aparatul de bărbierit electric umed şi uscat Philips 3000 Series îţi oferă un bărbierit confortabil şi curat, chiar şi pe pielea sensibilă. Capetele 5D pivotante şi flexibile, cele 27 de lame PowerCut cu ascuţire automată şi utilizarea umedă şi uscată asigură rezultate excelente şi fiabile de fiecare dată.
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Shaver 3000 Series Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

Shaver 3000 Series
Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

350,99 lei

  • SH30

    SH30
    Capete de bărbierit de schimb

    136,99 lei

350,99 lei

350,99 lei

Cu tehnologie SkinProtect

Bărbierit confortabil şi curat. Chiar şi pe pielea sensibilă

  • Capete 5D pivotante şi flexibile

  • Lame PowerCut

  • Sistem de bărbierire anticoroziune

  • Bărbierit umed şi uscat

Capetele 5D pivotante şi flexibile se adaptează conturului feţei în orice unghi

Capetele 5D pivotante şi flexibile se adaptează conturului feţei în orice unghi

Prin flexarea şi pivotarea în cinci direcţii, capul de ras se adaptează conturului feţei şi taie firele de păr exact deasupra nivelului pielii, pentru un bărbierit curat şi confortabil, chiar şi pe pielea sensibilă.

Lame PowerCut pentru un bărbierit mereu precis

Lame PowerCut pentru un bărbierit mereu precis

27 de lame cu ascuţire automată taie în mod consecvent fiecare fir de păr chiar deasupra nivelului pielii, pentru un finisaj neted şi uniform de fiecare dată. Lamele noastre cu ascuţire automată rămân ca noi timp de 2 ani.

Bărbierit umed şi uscat deasupra chiuvetei sau la duş

Bărbierit umed şi uscat deasupra chiuvetei sau la duş

Alege bărbieritul uscat comod sau bărbieritul umed reconfortant cu spuma sau gelul tău favorite, chiar şi la duş.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

429

Recenzii

94%

recomandă acest produs

19/05/2026

România

România

Cumpărător verificat

Foarte bun

Este perfect pentru barba mea. Nu am probleme cu el.

Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3244/12 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

Date of Use 2026-05-08

Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3244/12 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

Date of Use 2026-05-08

10/03/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produsul este bun.

Este ok, am mai avut aparate de ras electrice si aveam pretentii. S-a ridicat la nivelul pretentiilor mele. Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3143/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3143/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

09/01/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produs ok

Super ok. Am mai avut o astfel de mașină de bărbierit și funcționează de ani de zile

Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3144/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

Acest review a fost făcut pentru Shaver 3000 Series S3144/00 Aparat electric de bărbierit umed şi uscat

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