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  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
  • Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi

Producție oprită

Philips Avent Philips AventPompă de sân manuală

SCF430/10

4.9
| (328) Recenzii | 98% recomandă acest produs
Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi
Bucură-te de confortul delicat al pompei de sân manuale portabile Philips Avent. Cu tehnologie Natural Motion, inspirată acţiunea de supt a bebeluşului pentru ejecţia rapidă a laptelui. Poţi regla cu uşurinţă ritmul şi sucţiunea. Se potriveşte practic tuturor mameloanelor.
Vezi toate beneficiile
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Marca aleasă de mămicile din întreaga lume1

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Tehnologie Natural Motion pentru un debit rapid de lapte

Colectare confortabilă a laptelui, oriunde mergi

  • Simplă

  • Tehnologie Natural Motion, pernă moale din silicon universală

  • Colectează laptele fără aplecare

  • Set standard cu biberon inclus

  • Ușor de transportat

Ajută la ejecţia rapidă a laptelui

Ajută la ejecţia rapidă a laptelui

Inspirată de acţiunea de supt unică a bebeluşului, cupa inovatoare din silicon stimulează mamelonul pentru ca laptele să înceapă rapid să curgă. Pentru colectare confortabilă şi eficientă.

Pernă de masaj adaptabilă din silicon moale, mărime universală

Pernă de masaj adaptabilă din silicon moale, mărime universală

Mărime universală. Pentru că avem forme şi dimensiuni diferite, perna din silicon se mulează şi se adaptează uşor pentru a se potrivi anatomiei tale unice. Este compatibilă cu 99,98 % din mameloanele de diverse mărimi* (până la 30 mm).

Găsirea tetinei adecvate este importantă

Găsirea tetinei adecvate este importantă

Dacă nou-născutul nu primeşte în mod constant suficient lapte pe parcursul sesiunilor de hrănire sau dacă are dificultăţi în obţinerea laptelui, treci la o tetină cu un debit mai mare. Dacă apar probleme persistente de hrănire, consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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4.9

din 5

328

Recenzii

98%

recomandă acest produs

28/06/2021

România

România

Excelent

Produsul este foarte bun ,nu provoacă răni asupra sânului in timpul utilizării ,alăptez exclusiv și ma ajuta sa golesc sânul de laptele rămas

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală

28/06/2021

România

România

Recenzie din campania Philips

Foarte buna pompa. Am folosit-o inca din spital. Este compacta, usor de asamblat si de utilizat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală

27/06/2021

România

România

Excelent

Un produs de calitate superioară.recomand cu încredere

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Marca #1 Brand for Kids by Forbes România este utilizată conform sondajului realizat de D&D Research în August 2025.