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Tehnologie Natural Motion, pernă moale din silicon universală
Colectează laptele fără aplecare
Set standard cu biberon inclus
Ușor de transportat
Inspirată de acţiunea de supt unică a bebeluşului, cupa inovatoare din silicon stimulează mamelonul pentru ca laptele să înceapă rapid să curgă. Pentru colectare confortabilă şi eficientă.
Mărime universală. Pentru că avem forme şi dimensiuni diferite, perna din silicon se mulează şi se adaptează uşor pentru a se potrivi anatomiei tale unice. Este compatibilă cu 99,98 % din mameloanele de diverse mărimi* (până la 30 mm).
Dacă nou-născutul nu primeşte în mod constant suficient lapte pe parcursul sesiunilor de hrănire sau dacă are dificultăţi în obţinerea laptelui, treci la o tetină cu un debit mai mare. Dacă apar probleme persistente de hrănire, consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.
4.9
din 5
328
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Motzan
28/06/2021
România
Excelent
Produsul este foarte bun ,nu provoacă răni asupra sânului in timpul utilizării ,alăptez exclusiv și ma ajuta sa golesc sânul de laptele rămas
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală
Alinutza25
28/06/2021
România
Recenzie din campania Philips
Foarte buna pompa. Am folosit-o inca din spital. Este compacta, usor de asamblat si de utilizat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală
Deea24
27/06/2021
România
Excelent
Un produs de calitate superioară.recomand cu încredere
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Avent SCF430/10 Pompă de sân manuală
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Marca #1 Brand for Kids by Forbes România este utilizată conform sondajului realizat de D&D Research în August 2025.