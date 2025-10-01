ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Philips Avent Pompa manuală pentru sân Confort

Producție oprită

Asistență

Philips AventPompa manuală pentru sân Confort

SCF330/11

Philips Avent Pompa manuală pentru sân Confort

Producție oprită

Accesează magazinul

Înregistrează-ți produsul

Obține garanția extinsă

Înregistrează-ți produsul în termen de 90 de zile de la achiziție pentru a beneficia de o garanție extinsă (se aplică termenii și condițiile).

Înscrieprodusul

Manuale şi documentaţie

Data Act Document

  • PDF fişier, 214.8 kB
  • 1 October 2025

Eco passport - English (US)

  • PDF fişier, 166 kB
  • 8 January 2021

Întrebări frecvente

Piese de schimb şi accesorii

Depanare