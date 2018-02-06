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Producție oprită
Mai mult confort, mai mult lapte în mod natural
Când te simţi confortabil şi eşti relaxată, laptele tău curge mai uşor. De aceea am creat cea mai confortabilă pompă de sân de până acum: stai aşezată confortabil, fără a fi nevoită să te apleci în faţă, şi lasă perna moale de masaj să îţi stimuleze delicat debitul laptelui.
Natural
Include un biberon de 4 oz
Pompa pentru sân are un design unic, astfel încât laptele curge direct de la sân în biberon, chiar şi atunci când eşti aşezată drept. Aceasta înseamnă că poţi sta aşezată mai comod atunci când utilizezi pompa: nu este nevoie să te apleci înainte pentru a te asigura că tot laptele ajunge în biberon. O poziţie de şedere comodă şi o stare relaxată în timpul utilizării pompei ajută în mod natural la curgerea mai uşoară a laptelui.
Perna de masaj are o textură nouă moale şi catifelată, care conferă o senzaţie de căldură şi stimulează delicat şi confortabil curgerea laptelui. Perna este concepută să simuleze în mod delicat acţiunea de supt a copilului pentru a stimula lactaţia.
Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Gloglo
06/02/2018
Hrvatska
Za kratkoročno korištenje
Izdajalica funkcionira i jednostavna je, ali dijelovi nje vrlo brzo gube snagu i funkciju što postaje iritirajuće jer zamjenske djelove je skoro pa nemoguce nabaviti tj. Kupiti.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje
0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011