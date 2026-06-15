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  • Bărbierit rapid, îngrijit
  • Bărbierit rapid, îngrijit
  • Bărbierit rapid, îngrijit
  • Bărbierit rapid, îngrijit
  • Bărbierit rapid, îngrijit
  • Bărbierit rapid, îngrijit
  • Bărbierit rapid, îngrijit
  • Bărbierit rapid, îngrijit
  • Bărbierit rapid, îngrijit
  • Bărbierit rapid, îngrijit
  • Bărbierit rapid, îngrijit
  • Bărbierit rapid, îngrijit
  • Bărbierit rapid, îngrijit
  • Bărbierit rapid, îngrijit
  • Bărbierit rapid, îngrijit
  • Bărbierit rapid, îngrijit

Shaver 1000 SeriesAparat de bărbierit electric uscat

S1141/00

4.6
| (618) Recenzii | 93% recomandă acest produs
Bărbierit rapid, îngrijit
Philips Shaver 1000 Series Electric Shaver gives you a fast, clean shave and good value. The 27 self-sharpening PowerCut Blades, and full washability make the shaver easy to use and always reliable.
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Garanție extinsă

Bărbierit rapid, îngrijit

  • Aparat de ras electric

  • Lame PowerCut

  • Capete 4D flexibile

  • Deschidere printr-o atingere

Lame PowerCut pentru un bărbierit mereu precis

Lame PowerCut pentru un bărbierit mereu precis

27 de lame cu ascuţire automată taie în mod consecvent fiecare fir de păr chiar deasupra nivelului pielii, pentru un finisaj neted şi uniform de fiecare dată. Lamele noastre cu ascuţire automată rămân ca noi timp de 2 ani.

Capetele 4D flexibile urmăresc conturul feţei pentru un bărbierit confortabil

Capetele 4D flexibile urmăresc conturul feţei pentru un bărbierit confortabil

Capetele flotante se flexează în patru direcţii pentru a menţine contactul uniform cu pielea, protejând-o împotriva ciupiturilor şi tăieturilor.

Potrivit pentru raderea părului de pe cap

Potrivit pentru raderea părului de pe cap

Aparatul de bărbierit este conceput pentru a fi o soluţie versatilă, care îţi permite să îţi razi cu încredere atât faţa, cât şi capul

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

618

Recenzii

93%

recomandă acest produs

15/06/2026

România

România

Cumpărător verificat

Alegere inspirată

Am ales produsul pentru fiul meu , adolescent fiind! Aparatul este ușor de folosit,sigur și nu necesită o îndemânare specială! Suntem incantati de produsele primite ! Philips ca de fiecare dată este cea mai bună alegere! Recomand cu sinceritate acest produs !

Avantaje

Simplu ,compact ,eficient

Dezavantaje

Nu sunt

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/02 Aparat de ras electric

Date of Use 2026-06-06

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/02 Aparat de ras electric

Date of Use 2026-06-06

19/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

FN

Multumit de acest produs, isi face foarte bine treaba! Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/00 Aparat de ras electric

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/00 Aparat de ras electric

01/04/2026

România

România

Cumpărător verificat

Produs excelent

Un aparat de calitate superioara si la un pret corect.

Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1141/00 Aparat de bărbierit electric uscat

Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1141/00 Aparat de bărbierit electric uscat

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  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips