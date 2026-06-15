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Aparat de ras electric
Lame PowerCut
Capete 4D flexibile
Deschidere printr-o atingere
27 de lame cu ascuţire automată taie în mod consecvent fiecare fir de păr chiar deasupra nivelului pielii, pentru un finisaj neted şi uniform de fiecare dată. Lamele noastre cu ascuţire automată rămân ca noi timp de 2 ani.
Capetele flotante se flexează în patru direcţii pentru a menţine contactul uniform cu pielea, protejând-o împotriva ciupiturilor şi tăieturilor.
Aparatul de bărbierit este conceput pentru a fi o soluţie versatilă, care îţi permite să îţi razi cu încredere atât faţa, cât şi capul
4.6
din 5
618
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Mam 53
15/06/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Alegere inspirată
Am ales produsul pentru fiul meu , adolescent fiind! Aparatul este ușor de folosit,sigur și nu necesită o îndemânare specială! Suntem incantati de produsele primite ! Philips ca de fiecare dată este cea mai bună alegere! Recomand cu sinceritate acest produs !
Avantaje
Simplu ,compact ,eficient
Dezavantaje
Nu sunt
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/02 Aparat de ras electric
Date of Use 2026-06-06
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/02 Aparat de ras electric
Date of Use 2026-06-06
Fan3
19/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
FN
Multumit de acest produs, isi face foarte bine treaba! Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/00 Aparat de ras electric
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1142/00 Aparat de ras electric
Luna23
01/04/2026
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produs excelent
Un aparat de calitate superioara si la un pret corect.
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1141/00 Aparat de bărbierit electric uscat
Acest review a fost făcut pentru Shaver 1000 Series S1141/00 Aparat de bărbierit electric uscat