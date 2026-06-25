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Shaver 1000 Series Aparat de bărbierit electric uscat
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S1141/00
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Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Manual de utilizare
Toate (4)
Ce înseamnă simbolurile de pe aparatul de bărbierit Philips?
Cum îmi curăţ aparatul de bărbierit Philips?
Ce înseamnă luminile de pe aparatul meu de bărbierit Philips S1000, S3000 sau X3000?
Ce pot utiliza pentru a-mi încărca produsele Philips cu încărcare prin USB?
SH30Capete de bărbierit de schimb
Shaver series 1000Suport
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Cablu USB
Shaver series 1000 & X3000Capac de protecţie
Aparatul de bărbierit Philips nu se încarcă
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