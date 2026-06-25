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Shaver 1000 Series Aparat de bărbierit electric uscat

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Shaver 1000 SeriesAparat de bărbierit electric uscat

S1141/00

Shaver 1000 Series Aparat de bărbierit electric uscat

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Manuale şi documentaţie

Declaraţie de conformitate UK - English (US)

  • PDF fişier, 45.4 kB
  • 10 May 2025

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 971.7 kB
  • 18 June 2024

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