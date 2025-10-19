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HX9917/88
HX992W
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4 moduri de periaj, 3 niveluri de intensitate
62.000 mișcări/minut
1x Capăt A3 All in One, 1 Capăt G3 Premium Gum Care
Senzor de presiune
Aplicație Philips Sonicare
Fiecare se spală pe dinţi diferit, aşa că am proiectat acest cap de periere cu peri multiunghiulari pentru îndepărtarea plăcii bacteriene, indiferent de tehnica ta. Capul de periere All-in-One A3 oferă cea mai bună curăţare şi îndepărtează de până la 20 de ori mai multă placă bacteriană, lăsând gingii de de 15 ori mai sănătoase în şase săptămâni şi înlăturând cu până la 100% mai multe pete, în mai puţin de două zile, faţă de o periuţă de dinţi manuală.
Periuţele de dinţi Philips Sonicare curăţă delicat, dar eficient şi îngrijesc dinţii şi gingiile cu până la 62.000 de mişcări ale perilor. Sonicare Fluid Action susţine curăţarea prin acţionarea fluidului adânc între dinţi şi de-a lungul liniei gingiei.
Inelul luminos de la baza mânerului te anunță dacă exagerezi cu presiunea și apeși prea tare pe dinți. Redu presiunea atunci când senzorul se aprinde pentru a-ți proteja gingiile.
4.6
din 5
113
Recenzii
90%
recomandă acest produs
Gelu7
19/10/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Recomand
Super tare, am mai avut periuțe electrice dar nu se poate compara, este o placere sa te sperii pe dinții !
Avantaje
Aplicatia Sonicare
Dezavantaje
Nu am găsit pana acum nici unul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Periuţă de dinţi reîncărcabilă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Periuţă de dinţi reîncărcabilă
aida23
24/05/2025
România
excelenta
initial am ales o pe cea de la oral b dar sincer m a surprins ca nu a mai functionat in 3 luni, iar sora mea mi a cumparat o pe asta care mi s a parut net superioara si la viteza si la cat de curati se simteau dintii mei, nu ma asteptam ca aceasta sa fie mai calitativa, pentru ca cealalta e pusa peste tot la tv si in reclame dar mi am invatat lectia sa nu mai cred tot ce e in media.
Avantaje
curatare foarte intensa, fara sa agreseze dintii
Dezavantaje
este un pic scumpa dar merita investitaaa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Periuţă de dinţi reîncărcabilă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Periuţă de dinţi reîncărcabilă
Liliparlo
25/09/2024
România
Foarte multumita
Recenzie din campaniaPhilips. O perie de dinți cu peri moi și flexibili,o pot folosi suficient de mult înainte de a incarca.
Avantaje
Ușor de folosit
Dezavantaje
Nu are
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Periuţă de dinţi reîncărcabilă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Periuţă de dinţi reîncărcabilă
Comparativ cu o periuţă de dinţi manuală.
în 6 săptămâni vs. o periuţă de dinţi manuală.
în mai puţin de 2 zile vs. o periuţă de dinţi manuală.