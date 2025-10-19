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  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
  • Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Periuţă de dinţi reîncărcabilă

HX9917/89

HX992B

4.6
| (113) Recenzii | 90% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Black
Black
Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală
Bucură-te de îngrijire completă cu periuţa de dinţi electrică Philips Sonicare DiamondClean Smart - pentru gingii de până la 15 ori mai sănătoase** şi dinţi mai albi*. Tehnologia inteligentă, conectată la aplicaţie, oferă o experienţă personalizată de fiecare dată când te speli pe dinţi.
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Garanție extinsă

Elimină delicat până la de 20 de ori mai multă placă bacteriană*

Îngrijire personalizată pentru sănătatea ta orală

  • 4 moduri de periaj, 3 niveluri de intensitate

  • 62.000 mișcări/minut

  • 1x Capăt A3 All in One, 1 Capăt G3 Premium Gum Care

  • Senzor de presiune

  • Aplicație Philips Sonicare

Îndepărtează de 20 de ori mai multă placă bacteriană, delicat cu gingiile

Îndepărtează de 20 de ori mai multă placă bacteriană, delicat cu gingiile

Fiecare persoană curăță diferit, așa că am conceput acest capăt de periere cu peri asezați în unghiuri diferite pentru a menține eficiența în îndepărtarea plăcii bacteriene indiferent de tehnica utilizată. Capătul Sonicare A3 All-in-one este multifuncțional și oferă cea mai bună curățare și îndepărtează de până la 20 de ori mai multă placă bacteriană, asigură gingii de 15 ori mai sănătoase în șase săptămâni și o îndepărtare cu până la 100% mai eficientă a petelor în mai puțin de două zile, comparativ cu o periuță de dinți manuală.

Efectul Sonicare

Efectul Sonicare

Periuțele de dinți Philips Sonicare curăță delicat, dar eficient, și îngrijesc dinții și gingiile cu 62.000 de mișcări pe minut ale perilor. Efectul hidrodinamic Sonicare ajută perii să curețe spațiile interdentare prin introducerea lichidelor adânc între dinți și de-a lungul liniei gingivale.

Controlează presiunea și protejează gingiile datorită senzorului de presiune vizual

Controlează presiunea și protejează gingiile datorită senzorului de presiune vizual

Inelul luminos de la baza mânerului te anunță dacă exagerezi cu presiunea și apeși prea tare pe dinți. Redu presiunea atunci când senzorul se aprinde pentru a-ți proteja gingiile.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

113

Recenzii

90%

recomandă acest produs

19/10/2025

România

România

Cumpărător verificat

Recomand

Super tare, am mai avut periuțe electrice dar nu se poate compara, este o placere sa te sperii pe dinții !

Avantaje

Aplicatia Sonicare

Dezavantaje

Nu am găsit pana acum nici unul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Periuţă de dinţi reîncărcabilă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Periuţă de dinţi reîncărcabilă

24/05/2025

România

România

excelenta

initial am ales o pe cea de la oral b dar sincer m a surprins ca nu a mai functionat in 3 luni, iar sora mea mi a cumparat o pe asta care mi s a parut net superioara si la viteza si la cat de curati se simteau dintii mei, nu ma asteptam ca aceasta sa fie mai calitativa, pentru ca cealalta e pusa peste tot la tv si in reclame dar mi am invatat lectia sa nu mai cred tot ce e in media.

Avantaje

curatare foarte intensa, fara sa agreseze dintii

Dezavantaje

este un pic scumpa dar merita investitaaa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Periuţă de dinţi reîncărcabilă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Periuţă de dinţi reîncărcabilă

25/09/2024

România

România

Foarte multumita

Recenzie din campaniaPhilips. O perie de dinți cu peri moi și flexibili,o pot folosi suficient de mult înainte de a incarca.

Avantaje

Ușor de folosit

Dezavantaje

Nu are

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Periuţă de dinţi reîncărcabilă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Periuţă de dinţi reîncărcabilă

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Referințe

  1. Comparativ cu o periuţă de dinţi manuală.

  2. în 6 săptămâni vs. o periuţă de dinţi manuală.

  3. în mai puţin de 2 zile vs. o periuţă de dinţi manuală.