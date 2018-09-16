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  • Curăţare Philips Sonicare pentru limba ta
  • Curăţare Philips Sonicare pentru limba ta
  • Curăţare Philips Sonicare pentru limba ta
  • Curăţare Philips Sonicare pentru limba ta
  • Curăţare Philips Sonicare pentru limba ta
  • Curăţare Philips Sonicare pentru limba ta

Philips Sonicare TongueCare+Perii pentru limbă

HX8072/01

4.5
| (35) Recenzii | 94% recomandă acest produs
Curăţare Philips Sonicare pentru limba ta
Transformă o periuţă de dinţi Philips Sonicare într-un dispozitiv pentru curăţat limba cu putere sonică. Cu microperi special concepuţi, peria noastră pentru limbă TongueCare+ îţi curăţă în profunzime limba arunci când este folosită cu un spray pentru limbă Philip Sonicare BreathRx.
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Periuţă de dinţi reîncărcabilă

HX992W

HX9917/88

DiamondClean Smart 9400

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Periuţă de dinţi reîncărcabilă

HX992B

HX9917/89

Singurul dispozitiv de curăţat limba cu putere Sonicare

Curăţare Philips Sonicare pentru limba ta

  • 2 x capete curățare linguală

  • Îngrijirea limbii

  • Pentru orice periuță Sonicare

  • Senzor inteligent RFID

  • Culoare: Alb

De la periuţă de dinţi la dispozitiv de curăţat limba, printr-un singur clic

De la periuţă de dinţi la dispozitiv de curăţat limba, printr-un singur clic

Peria pentru limbă TongueCare+ îţi transformă rapid periuţa de dinţi Philips Sonicare într-un dispozitiv de curăţat limba cu putere sonică. Fiecare perie de curăţare a limbii se ataşează printr-un clic pe mânerul periuţei de dinţi Philips Sonicare, ca orice cap de periere. Uşor de utilizat, înlocuit şi curăţat, aceste perii inovatoare pentru limbă sunt compatibile cu mânerele tuturor periuţelor de dinţi Philips Sonicare cu fixare printr-un clic, aşa că este extrem de simplu să adaugi curăţarea limbii la rutina ta zilnică de îngrijire orală. Se potriveşte cu mânerele tuturor periuţelor de dinţi Philips Sonicare, cu excepţia PowerUp Battery şi Essence.

Accesează cu uşurinţă toate zonele limbii

Accesează cu uşurinţă toate zonele limbii

Pentru a avea o limbă cu adevărat curată, trebuie să poţi ajunge peste tot. Mulţumită formei ergonomice, peria pentru limbă TongueCare+ te ajută să faci acest lucru într-un mod confortabil. Capul mic şi flexibil facilitează eliminarea din toate colţişoarele a bacteriilor care generează respiraţia urât mirositoare.

Se sincronizează automat cu mânerul periuţei

Se sincronizează automat cu mânerul periuţei

Peria noastră inteligentă pentru limbă TongueCare+ dispune de un microcip integrat care comunică cu mânerul periuţei de dinţi. Aşadar, când o ataşezi, mânerul o recunoaşte automat şi selectează modul şi nivelul de intensitate adecvate pentru a optimiza eficienţa curăţării limbii. Nu trebuie decât să apeşi butonul de pornire.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

35

Recenzii

94%

recomandă acest produs

1

16/09/2018

România

România

Foarte utila si practica

“Recenzie din Campania Philips” Multa lume crede ca spalarea pe dinti sau a spatiilor interdentare este suficienta pentru o igiena orala dar neglijeaza spalarea limbii. Aceasta periuta speciala ajuta la mentinerea unei respiratii curate si placute si imbunatatirea confortului propriu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TongueCare+ HX8072/01 Perii pentru limbă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TongueCare+ HX8072/01 Perii pentru limbă

23/07/2019

Polska

Polska

ŚWIETNA ZABAWKA

POLECAM DBAJĄCYM O ŚWIEŻY UŚMIECH , MOŻE NIE JEST ZA TANIA SPRAWA I BRAK MOŻLIWOŚCI KUPNA JEDNEJ SZTUKI , ALE WARTO .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka

15/06/2019

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji.

Polecam! Działa i dobrze czyści powierzchnie języka.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka

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