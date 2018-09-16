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2 x capete curățare linguală
Îngrijirea limbii
Pentru orice periuță Sonicare
Senzor inteligent RFID
Culoare: Alb
Peria pentru limbă TongueCare+ îţi transformă rapid periuţa de dinţi Philips Sonicare într-un dispozitiv de curăţat limba cu putere sonică. Fiecare perie de curăţare a limbii se ataşează printr-un clic pe mânerul periuţei de dinţi Philips Sonicare, ca orice cap de periere. Uşor de utilizat, înlocuit şi curăţat, aceste perii inovatoare pentru limbă sunt compatibile cu mânerele tuturor periuţelor de dinţi Philips Sonicare cu fixare printr-un clic, aşa că este extrem de simplu să adaugi curăţarea limbii la rutina ta zilnică de îngrijire orală. Se potriveşte cu mânerele tuturor periuţelor de dinţi Philips Sonicare, cu excepţia PowerUp Battery şi Essence.
Pentru a avea o limbă cu adevărat curată, trebuie să poţi ajunge peste tot. Mulţumită formei ergonomice, peria pentru limbă TongueCare+ te ajută să faci acest lucru într-un mod confortabil. Capul mic şi flexibil facilitează eliminarea din toate colţişoarele a bacteriilor care generează respiraţia urât mirositoare.
Peria noastră inteligentă pentru limbă TongueCare+ dispune de un microcip integrat care comunică cu mânerul periuţei de dinţi. Aşadar, când o ataşezi, mânerul o recunoaşte automat şi selectează modul şi nivelul de intensitate adecvate pentru a optimiza eficienţa curăţării limbii. Nu trebuie decât să apeşi butonul de pornire.
4.5
din 5
35
Recenzii
94%
recomandă acest produs
MihaelaGrigoras
16/09/2018
România
Foarte utila si practica
“Recenzie din Campania Philips” Multa lume crede ca spalarea pe dinti sau a spatiilor interdentare este suficienta pentru o igiena orala dar neglijeaza spalarea limbii. Aceasta periuta speciala ajuta la mentinerea unei respiratii curate si placute si imbunatatirea confortului propriu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TongueCare+ HX8072/01 Perii pentru limbă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TongueCare+ HX8072/01 Perii pentru limbă
EvaZzZ
23/07/2019
Polska
ŚWIETNA ZABAWKA
POLECAM DBAJĄCYM O ŚWIEŻY UŚMIECH , MOŻE NIE JEST ZA TANIA SPRAWA I BRAK MOŻLIWOŚCI KUPNA JEDNEJ SZTUKI , ALE WARTO .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka
Majshi
15/06/2019
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji.
Polecam! Działa i dobrze czyści powierzchnie języka.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TongueCare+ HX8072/11 Końcówka do czyszczenia języka