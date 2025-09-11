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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Periuţă de dinţi reîncărcabilă

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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400Periuţă de dinţi reîncărcabilă

HX9917/88

HX992W

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Periuţă de dinţi reîncărcabilă

Disponibil în

Alb
Alb
Black
Black

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Manuale şi documentaţie

Data Act Document

  • PDF fişier, 305.3 kB
  • 11 September 2025

Declaraţie de conformitate UK - English (US)

  • PDF fişier, 145.3 kB
  • 29 June 2026

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