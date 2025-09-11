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Periuţe de dinţi electrice
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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Periuţă de dinţi reîncărcabilă
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HX9917/88
HX992W
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Data Act Document
Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Toate (15)
Cum pot activa sau dezactiva senzorul de presiune de pe Sonicare?
Pot sincroniza aplicaţia Sonicare cu aplicaţia Apple Health?
Ce cap de periere se potriveşte cu periuţa mea de dinţi Sonicare?
Ce indică ledurile de stare a bateriei de pe periuţa de dinţi Sonicare?
În ce ţări este disponibilă aplicaţia Sonicare?
C3 Premium Plaque ControlCapete standard pentru periuţa sonică
G3 Premium Gum CareCapete standard pentru periuţa sonică
TongueCare+Perii pentru limbă
Philips SonicareStaţie de încărcare
Philips SonicareToc de transport cu funcţie de încărcare
Philips SonicarePahar de încărcare
Capul meu de periere este dificil de ataşat sau de scos.
Nu îmi pot conecta periuţa de dinţi la aplicaţia Sonicare
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu vibrează
Periuţa mea de dinţi Sonicare nu se încarcă
Periuţa mea de dinţi Sonicare vibrează mai slab
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